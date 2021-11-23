Россия резко отреагировала на новые санкции против "Северного потока-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает незаконным введение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" на фоне попыток развивать отношения с США.

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык США. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же, считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - приводит его слова РИА Новости.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал санкции против "Северного потока-2" вопиющим примером односторонних и политически мотивированных рестрикций Запада.

"Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных, односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком - 2", - заявил он на на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Лавров добавил, что все больше стран начинают говорить о необходимости создания "страховочной сетки" из-за недоговороспособности западных государств.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации "Северного потока-2".