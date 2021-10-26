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Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)

Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд - Зангезурского коридора.

В первую очередь они ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

После этого президенты заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Кроме того, председатель правления Государственного агентства автодорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Алиева и Эрдогана о выполненных работах.

Ранее сегодня главы государств открыли построенный в кратчайшие сроки Международный аэропорт Физули.

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Вестник Кавказа

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