Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд - Зангезурского коридора.

В первую очередь они ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

После этого президенты заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Кроме того, председатель правления Государственного агентства автодорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Алиева и Эрдогана о выполненных работах.

Ранее сегодня главы государств открыли построенный в кратчайшие сроки Международный аэропорт Физули.