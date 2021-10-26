Дан старт строительству Зангезурского коридора (ФОТО)
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд - Зангезурского коридора.
В первую очередь они ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
После этого президенты заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).
Кроме того, председатель правления Государственного агентства автодорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Алиева и Эрдогана о выполненных работах.
Ранее сегодня главы государств открыли построенный в кратчайшие сроки Международный аэропорт Физули.
Вестник Кавказа
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