Турция вспомнила про Крым из-за Сирии

Позиция Турции по Крыму была сформулирована сразу же после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году и не менялась с тех самых пор. Анкара как считала, так и считает эту территорию украинской, а воссоединение – "аннексией". Несмотря на это, эксперты и журналисты то и дело обращаются к турецкой позиции по данному вопросу.

Повод к этому дают как турецкие дипломаты и политики, подчеркивающие на международных встречах или переговорах с украинской стороной, что Крым "аннексирован", так и журналисты, вынуждающие турецкие власти отвечать на прямо поставленный вопрос "чей Крым?".

Свежим примером стало заявление МИД Турции о выборах в Госдуму от 20 сентября. В нем говорится, что Анкара "по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма", ввиду чего выборы в Крыму "не имеют юридической силы". На Смоленской площади ответили, что такое заявление Анкары негативно скажется на отношениях двух стран.

На следующий день, 21 сентября, высказался уже турецкий президент. Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 76-й Генассамблее ООН, сказал, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины: "Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем". Аналогичное заявление Эрдоган делал и год назад. В октябре 2020 года после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле, Эрдоган пообещал никогда не признать "незаконную аннексию Крыма".

О причинах, почему Турция не признает Крым российским, не раз говорилось экспертами на разных площадках. Анкара хочет сохранение близких отношений с Киевом, чтобы иметь в лице Украины важного торгового партнера и клиента турецкого ВПК (сделка с "Мотор Сич" по "Байрактарам"). Турция опасается реакции блока НАТО, где все поголовно придерживаются формулы "аннексия". В Турции проживает 5 млн крымских татар – а это электорат на выборах. В дополнение можно сказать, что Османская империя когда-то владела Крымом, и воспоминания о горькой утрате полуострова все еще сидит в головах руководителей Турции.

Дает ли все это повод Анкаре громко напоминать миру о своей позиции сегодня? Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что озвучивание темы Крыма здесь и сейчас связано с ситуацией в Сирии:

"Турецкие заявления по поводу Крыма появились не просто так, не спонтанно, а в связи с обострением обстановки в Идлибе, где ВКС России активизировали авиаудары. Для Турции это крайне чувствительный вопрос, так как турецкие войска находятся в Идлибе. Эти заявления делаются больше для внутренней аудитории, обеспокоенной возможным притоком беженцев в Турцию в результате эскалации в Сирии".

Дело в том, что провинция Идлиб до сих пор неподконтрольна правительству Сирии во главе с Башаром Асадом. Президент Сирии пытался несколько раз силой подавить местную оппозицию и уничтожить находящихся там же террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Однако на пути продвижения войск Асада встала Турция, боявшаяся притока миллионов беженцев через границу к себе. В начале 2020 года ВС Турции и Сирии схлестнулись на юге Идлиба. В этом споре ВКС России поддерживали Дамаск. Конфликт смог урегулировать президент России Владимир Путин, встретившийся в марте 2020 года с Эрдоганом в Москве. Стороны объявили режим прекращения огня. С тех пор конфликт затух, но недавно Асад вновь решил пойти в наступление. ВКС России тоже наносят удары по боевикам в Идлибе.

"Если у турецких военных есть возможность предотвращать атаки сирийской авиации - они их просто могут сбить - то с российской авиацией они ничего сделать не могут по понятным причинам. Соответственно, бомбардировки в Идлибе сейчас продолжаются и наращиваются. Если они будут нарастать и далее, в определенный момент это приведнт к новым потокам беженцев в сторону Турции из южных регионов Идлиба. Это для Турции является серьезным раздражителем, действия России в Сирии для нее во многом нежелательны. В ответ на подобные действия РФ в Идлибе и появилось, как мне кажется, это турецкое заявление по Крыму. Если бы не очередное обострение в Идлибе, заявление не появилось бы", - подчеркнул Семенов.

Несмотря на спорные вопросы и конфликт интересов, Россия и Турция остаются партнерами. Такова позиция Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Турции по Крыму, дал понять, что Анкара "безусловно, является нашим партнером", а наличие "существенных вопросов", по которым есть разногласия, "не является и не должно являться препятствием" для двусторонних отношений и сотрудничества по региональным проблемам.

Говоря о сотрудничестве Кремль имеет ввиду реализацию проекта продажи российских систем ПВО С-400 Турции, завершенный в недавнем прошлом газопровод "Турецкий поток" и строительство первой турецкой АЭС "Аккую" "Росатомом". Сохраняется также плотное взаимодействие в торговле. С объемом в $20 млрд Анкара остается шестым главным торговым партнером России в мире. Кооперация сохраняется и в Сирии, несмотря на то, что Москва поддерживает Асада, а Анкара – оппозицию. Астанинский формат (Россия, Турция и Иран) по созданию зон деэскалации в Сирии еще никто не отменял.