ООН обсудила загрязнение Арменией реки Охчучай

Проблему загрязнения реки Охчучай армянскими горнорудными компаниями обсудили на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, об этом рассказали в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Вопрос был поднят по инициативе Глобального института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health, GIWEH), который находится в Женеве. По этой проблеме выступил сотрудник GIWEH Ной Карри.

По его словам, институт хочет привлечь внимание Совета по правам человека и мировой общественности к угрозе для экологии и критической ситуации, сложившейся на реке Охчучай, текущей по территории Зангиланского района Азербайджана и впадающей в реку Араз. Он отметил, что загрязнение реки Охчучай представляет собой очень серьезную проблему в регионе, и мировое сообщество должно создать механизм по пресечению загрязнения и контролю в этой области.

Кроме того, Ной Карри сообщил участникам сессии, что в Принципе 2 Декларации по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 года) сказано: согласно Уставу ООН и принципам международного права государства должны гарантировать, что деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не причиняет ущерб окружающей среде других стран или районов за пределами действия их юрисдикции.

GIWEH призвал глобальное сообщество оказать помощь в подготовке по этому поводу стабильных и справедливых решений.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, важно, что проблема загрязнения Охчучая была озвучена на столь высокой площадке.

"Это серьезный уровень для того, чтобы привлечь внимание к природоохранной проблеме. Такие ситуации случаются очень часто и составляют большую проблему, когда один водный объект находится в двух государствах, а то и в трех, и происходит трансграничное перемещение загрязнения. Надо понимать, кто несет ответственность за это – что делают горнорудные компании, как в Армении вообще поставлена работа по природоохранным предприятиям, какие у них защитные меры – те вопросы, которые надо адресовать регулятору", - сказал он.

"Поэтому так важен общественный резонанс. Международные институты, начиная с ООН, должны об этом говорить. Можно привлекать зарубежных независимых экспертов, которые не представляют ни Армению, ни Азербайджан. Это было бы, наверное, одним из наиболее эффективных решений проблемы, чтобы туда приехала группа независимых экологов, которые оценили бы ущерб и выработали дорожную карту по его ликвидации, чтобы не допустить в дальнейшем перемещения трансграничных загрязнений по реке Охчучай", - обратил внимание Рашид Исмаилов.

Председатель Российского экологического общества подчеркнул, что ядовитые стоки, отравляющие Охчучай, оказываются прямое негативное влияние на экологию и Армении, и Азербайджана. "Водный объект всегда является источником для воздействия на окружающую среду – и на водоносные слои, и на прибрежные территории, и на в целом бассейна реки. Естественно, цепочка загрязнений при этом выходит очень большой. А вода, почва, воздух – это аспекты качества жизни людей, которые живут на берегах реки", - заключил эколог.