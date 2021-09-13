Есть ли предел у газовой паники в Европе?

В Европе с открытием торгов на спотовых рынках сегодня продолжилась газовая паника, цены на поставки газа уже несколько недель обновляют рекорд.

Так, в ходе утренних торгов 13 сентября цена на газ достигла отметки в $740 за 1 тыс кубометров, согласно данным биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $740,003 за 1 тыс кубометров.

Напомним, что в конце прошлой недели торги завершились ценой газа, превышающей $710.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, в текущей ситуации трудно спрогнозировать, до какой планки может подняться цена на газ на европейских спотовых рынках, поскольку на нее влияет внерегиональный фактор.

"Все будет зависеть от того, какой окажется ситуация на азиатских рынках. Дело в том, что фундаментальным фактором постоянного роста цены на газ в Европе является еще более высокие цены в Азии. Поставщики СПГ, которые хотят больше заработать, направляют сейчас грузы именно в Азию, где особенно активны объемы потребления наращивает Китай", - обратил внимание он.

"Из-за этого европейцы не закачали достаточные объемы газа в подземные хранилища, у них запасы заметно меньше, чем обычно перед началом отопительного сезона. Поэтому нервозность как была, так и остается, и чем ближе к зиме, тем больше она должна нарастать. Многие надеялись, что летний сезон закончится и меньше будет тратиться энергии на кондиционирование, спадет потребление газа, но пока этого не происходит", - констатировал эксперт.

При этом рост цен может остановиться довольно скоро – с запуском "Северного потока-2". "Если его запустят, то дополнительные объемы трубопроводных поставок газа в Европу поможет ценам перейти к снижению. На спотовых рынках цена может вполне упасть до $500 за 1 тыс кубометров. При этом динамика цен будет зависеть от того, в каком формате его разрешат использовать в ЕС", - указал Игорь Юшков.

"Напомню, что "Газпром", с января по август качавший через Украину по 120-125 млн кубометров, то есть на 11-16 млн кубометров больше положенного по контракту, а на сентябрь эти дополнительные объемы не брал и качает в этом месяце только обязательные 109 млн кубометров. Также сокращена прокачка газа через Польшу в расчете, что эти дополнительные объемы все уйдут на "Северный поток-2"", - сообщил экономист.