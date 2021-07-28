Андрей Серенко: у России есть только два способа справиться с угрозой из Афганистана

Ситуация, складывающаяся в Афганистане, угрожает безопасности стран-соседей прежде всего из-за положения на афганских границах, и, чтобы справиться с этим, у России есть два способа, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

По мнению эксперта, сами члены запрещенного в России движения "Талибан" едва ли будут проникать в Центральную Азию, так как пока их интересы ограничиваются периметром Афганистана. "Другое дело, что на сегодня они контролируют значительную часть пограничных участков, некоторые из которых поручают охранять отрядам боевиков - выходцев из центрально-азиатских республик. Буквально накануне стало известно, что талибы минимум один из участков границы поручили оборонять боевикам террористической организации "Ансоруллох", запрещенной в Таджикистане. Фактически они передают под контроль группы боевиков из Центральной Азии, воюющих в Афганистане в рядах талибов, часть центрально-азиатской границы. Такие вещи могут вызвать опасения у силовиков в Таджикистане, а также в Узбекистане, Киргизии и других странах", - отметил он.

Андрей Серенко напомнил, что, согласно договоренностями между США и "Талибаном", талибы должны были по крайней мере нейтрализовать деятельность иностранных боевиков в своих рядах, однако вместо этого передали им часть пограничных функций, что становится источником угрозы для безопасности стран региона. "Теперь через этот коридор на границе боевики из центрально-азиатских террористических групп, базирующихся в Афганистане, могут проникать, например, в Таджикистан. Параллельно может идти и встречный поток: различного рода преступники, криминальные элементы, люди, не дружащие с законом, и просто радикалы могут почти беспрепятственно проникать из того же Таджикистана в соседний Афганистан, где спокойно могут проходить обучение, пробовать себя в боевых действиях и в целом общаться с публикой, которая близка им по духу", - предупредил руководитель Центра изучения афганской политики.

"Куда они попадут потом - вопрос пока открытый. Они могут остаться в Афганистане, могут быть ликвидированы в ходе боев на территории этой страны, могут, получив какое-то "начальное военное образование", "начальную военную подготовку" и накопив различные связи и оружие, попытаться вернуться в тот же Таджикистан, или в Узбекистан, или другие республики Центральной Азии. Теоретически никакую вероятность исключать нельзя", - уточнил он.

У России, по словам эксперта, на сегодня есть только два действенных, эффективных варианта защиты границы с их партнерами. "Первый - это укрепление двустороннего сотрудничества со странами, граничащими с Афганистаном, то есть с Таджикистаном, с Узбекистаном, с Туркменистаном, а также с Киргизией, которая, хотя и не граничит с Афганистаном, имеет на него достаточно заметное влияние. Москва может оказывать им военно-техническую, может быть, финансовую поддержку, методологическую - с помощью инструкторов, советников - и так далее", - пояснил директор Аналитического центра Российского общества политологов.

"Во-вторых, нужно помогать афганской армии, афганским силовикам. До тех пора, пока граница не будет возвращена под контроль афганских сил безопасности, ее надежность не может гарантировать никто. Пока приграничные районы остаются под контролем талибов, ни о какой безопасности не может быть и речи. Поэтому Россия должна активно развивать сотрудничество с афганским правительством в Кабуле и с афганскими спецслужбами, в том числе с афганской армией, с пограничной полицией, содействуя тому, чтобы эти территории были возвращены под контроль правительственных сил. Только такая двухэлементная система обеспечения безопасности границ Афганистана и постсоветского пространства может работать. Все остальное будет неэффективно", - заключил Андрей Серенко.