Всё о геоэкономике Каспийского региона

Помимо пяти прикаспийских стран (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Россия и Иран) эксперты причисляют к Каспийскому региону также Таджикистан, Грузию, Армению, Киргизию и Узбекистан. Среди первой пятерки самая длинная береговая линия у Казахстана, а самая короткая - у Ирана. Принятая в 2018 году Конвенция о правовом статусе Каспийского моря позволила каждому прибрежному государству установить территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, и рыболовную зону шириной 10 морских миль, разрешив давний спор о статусе моря. Благодаря своему стратегически важному положению, регион служит связующим звеном между Европой, Азией и Ближним Востоком. Как следствие, такие государства, как Китай и США, пытаются оказать влияние на регион, пишет приглашенный научный сотрудник вашингтонского Института экономических исследований Али Мамедов для Eurasia Review.

Экономика

Экономики стран Каспийского региона сильно различаются по своему материальному благосостоянию, уровню экономического благополучия и уровню диверсификации. Поскольку своими экономическими успехами большинство стран региона обязано своим природным ресурсам, их экономика недостаточно диверсифицирована и сталкиваются с серьезными рисками из-за колебаний цен на сырьевые товары. Это, наверное, главная слабость экономик прикаспийских государств. Печально известный обвал цен на нефть в 2014 году привел к снижению темпов экономического роста. С тех пор эти государства прибегают к различным стратегиям диверсификации, чтобы снизить риски чрезмерной зависимости от ресурсов. Причем продолжающийся переход к "зеленой" энергетике может иметь еще более негативные последствия для этих экономик, если они не будут действительно диверсифицированы.

Вклад нефти и газа в ВВП Казахстана, Азербайджана и Туркменистана превышает 10%, а экспорт нефти и газа составляет более 40% их общего экспорта. В результате только две из этих стран, Азербайджан и Казахстан, смогли привлечь наибольшую долю прямых иностранных инвестиций в Каспийский регион. Несмотря на несколько замедлений в темпах роста, которые в основном были вызваны внешними факторами, экономики обеих стран демонстрируют устойчивый экономический рост.

Средний темп экономического роста Каспийского региона составляет около 4%. Судя по всему, в регионе таким темпом роста не слишком довольны. На данный момент самый высокий темп роста ВВП в регионе у Таджикистана - 7,5%, а самый низкий - у Киргизии.

Помимо недостаточной диверсификации, к общим проблемам относятся коррупция, чрезмерная зависимость от денежных переводов из-за рубежа, в основном из России, и недоиспользование капитала. Россия, крупнейшая экономика региона, является ключевым торговым партнером большинства стран региона. Поэтому финансовый кризис 2014–2015 годов в России так сильно повлиял на экономику соседних стран. Кроме того, страны региона, не имеющие выхода к морю, такие как Армения, Таджикистан и Узбекистан, не получают соответствующих преимуществ, и это в определенной степени отражается на их экономике.

В некоторых прикаспийских государствах еще сохраняется советское наследие. Отсутствие экономической свободы остается проблемой для многих стран прикаспийского региона. Согласно Caspian Policy, самые большие изменения (35,4) в рейтинге экономических свобод за последние 25 лет произошли в Азербайджане. Страна достигла результата в основном за счет того, что стала важным транзитным хабом, вступила в ВТО и проделала большую работу по диверсификации экономики. Показатель экономической свободы России изменился всего на 7,5, что стало самым низким показателем в регионе. В настоящее время самый высокий рейтинг экономической свободы у Грузии, за ней следует Армения, хотя развитию армянской экономики особенно мешает экономическая блокада в связи с длительным конфликтом с Азербайджаном.

Казахстан обладает значительным потенциалом для улучшения своей экономики, хотя действия, предпринятые правительством, и отсутствие диверсификации помешали ему реализовать свой потенциал. Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, страдают от отсутствия прочной правовой базы, и это считается одним из основных факторов, препятствующих их развитию. Согласно Worldwide Governance Indicators, с точки зрения верховенства закона и борьбы с коррупцией в регионе лидирует Грузия.

За исключением Грузии и Армении, все прикаспийские страны являются членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Организация нацелена на формирование единого либерализованного рынка для стран-членов и позволяет государствам подписывать выгодные двусторонние соглашения о свободной торговле друг с другом.

Природные ресурсы

Экономика прикаспийских государств считается сырьевой. По данным British Petroleum, пять основных стран региона - Иран, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан - обладают почти 8,4%, 32,3% и 17,8% мировых запасов нефти, газа и угля соответственно. На эти же страны приходится более 5% мирового производства электроэнергии. Каспийский регион располагает разведанными запасами нефти в 48 млрд баррелей и запасами газа в триллион кубометров. Природные ресурсы Каспийского моря играют особенно важную роль в экономике Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Например, на Каспийское море приходится почти 100% всей добычи нефти и газа в Азербайджане. Однако углеводородные ресурсы Каспия не вносят значительного вклада в экономику других соседних стран, таких как Иран и Россия. Несмотря на низкую долю Каспия в иранской экономике, ИРИ обладает 16% мировых запасов природного газа - это третья страна по добыче газа в мире. Точно так же Россия занимает третье место в мире по добыче нефти.

Прикаспийские страны обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. В регионе также есть залежи ценных металлов. Одни из самых ценных и распространенных ресурсов региона это золото, серебро, железная руда, цинк, медь, уран, бокситы, хлопок и икра. На долю Каспийского моря приходится около 90% мировых запасов икры. По данным Всемирного совета по золоту, три из двадцати крупнейших стран по объемам добычи золота находятся в Каспийском регионе.

Транспортировка

Каспийская нефть и газ транспортируются в разные части мира по примерно десятку нефте- и газопроводов, в основном в Европу, Восточную Азию и Южную Азию. Экспорт в Европу осуществляется через нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", Каспийский трубопроводный консорциум, нефтепровод "Узень-Атырау-Самара", трубопровод Баку-Новороссийск, газопроводную систему "Центральная Азия — Центр", Казахстанско-Каспийскую транспортную систему, газопровод "Баку - Тбилиси - Эрзурум" (также известный как Южно-Кавказский трубопровод), Трансадриатический газопровод и Трансанатолийский газопровод. Последние три газопровода являются частью Южного газового коридора. Экспорт в Восточную Азию осуществляется через нефтепровод "Казахстан-Китай" и трубопровод "Центральная Азия- Китай".

Другой крупный трубопровод, Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), будет использоваться для экспорта в Южную Азию. По трубопроводу туркменская нефть будет поставляться в Пакистан и Индию и приносить доход от транзита в Афганистан. Его завершение ожидается в 2022 году. Был предложен еще один важный и неоднозначный проект - Транскаспийский газопровод (TCP), который подвергся критике со стороны России и Ирана. По нему планировали транспортировать природный газ из Туркменистана и Казахстана в европейские страны.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и программа международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) считаются основными транспортными программами, охватывающими регион. ТМТМ (известный как Срединный коридор), созданный Грузией, Казахстаном и Азербайджаном, соединяет Юго-Восточную Азию, Китай, Каспийское море, Грузию и Европу. ТМТМ сокращает время доставки в три раза и снижает вероятность рисков, вызванных длительными задержками. В проект ТРАСЕКА выключено 12 портов и 22 наземных маршрута.

Другой транспортный коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяет Азербайджан, Грузию и Турцию. БТК - кратчайший железнодорожный путь между Европой и Азией - в настоящее время не выполняет пассажирские перевозки, но используется несколькими странами, в том числе Турцией, Казахстаном и Китаем, для грузовых перевозок. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов в год.

Старт нового проекта Каспийского цифрового хаба планируется в конце 2021 года. Реализация проекта позволит создать канал связи для передачи данных из Европы в Азию через центры обработки данных в Казахстане и Азербайджане, способствовать созданию открытого информационного общества в евразийском регионе и улучшить интернет-услуги. Оптоволоконные коммуникационные линии, по которым будут передаваться данные, пройдут по дну Каспийского моря. Ожидается, что длина кабеля составит почти 400 км.

Торговля оружием

Россия остается основным экспортером военной техники в регионе. Страна удерживает статус второго по величине экспортера оружия в мире, импортируя лишь ограниченное количество оборудования из других стран, включая Израиль и Францию. В период с 2016 по 2020 год на поставки из России приходилось 89% и 17% импорта вооружений Казахстана и Азербайджана соответственно. На Россию пришлось 94% армянского импорта вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, импорт вооружений Азербайджаном и Арменией составил 0,7% и 0,3% от мировых поставок.

Среди других крупных поставщиков военной техники в страны региона - Турция, Китай и Израиль. Турция входит в число основных экспортеров оружия в Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, а Китай поставляет оружие в Узбекистан и Туркменистан.