Иран обвинил Армению в загрязнении Араза

Иран уже несколько лет пытается остановить загрязнение реки Араз Арменией, но безрезультатно. Об этом сообщил в понедельник министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

Минэнерго Ирана из года в год прилагает все больше усилий для пресечения загрязнения Арменией Араза, отметил глава иранского ведомства на мероприятии, приуроченном к 50-летию ввода в эксплуатацию Аразской и Миль-Муганской плотин и заполнения водой водохранилища "Гыз галасы".

"Однако шагов Армении для пресечения сброса в Араз отходов пока недостаточно. Иран, Азербайджан, Турция и Армения планируют провести четырехстороннюю встречу по предотвращению загрязнения реки Араз", - заявил Ардаканиан.

Министр добавил, что эта встреча может в скором времени состояться в Иране.