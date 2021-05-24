Управление Росреестра по Дагестану возглавил Арсен Пирмагомедов

В Дагестане назначен новый руководитель управления Росрееста по республике – им стал бывший гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов, - сообщил в своем аккаунте в в Instagram госсекретарь Хизри Абакаров.

"Поздравляю моего друга Арсена Пирмагомедова с назначением на пост руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан. Арсен – порядочный, образованный, умный человек с государственным мышлением", – написал Абакаров, цитирует его "АиФ-Дагестан".

Напомним, Арсен Пирмагомедов с 2015 года руководил аэропортом Махачкалы. Его на этом посту сменил Саид Рамазанов.