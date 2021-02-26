В Дагестане задержаны отец и дочь за распространение наркотиков
В Махачкале задержаны пенсионер и его 40-летняя дочь, которые подозреваются в сбыте сильнодействующих препаратов, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.
Отмечается, что женщина ранее уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
К созданию тайников она привлекла 69-летнего отца, который делал закладки. Сама женщина координировала продажи. За свою работу пенсионер в сутки получал около двух тыс рублей.
Полиция установила наблюдение и провела "проверочную закупку". У пенсионера в машине был найден сильнодействующее лекарственное вещество весом 67,2 грамм.
Пойманные с поличным наркоторговцы сознались в содеянном.
Вестник Кавказа
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