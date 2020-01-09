Владимир Сажин: у Ирана есть шанс завершить конфликт с США

Решение США начать прямые переговоры с Ираном после обострения ситуации на Ближнем Востоке не стало сенсационным, так как президент Дональд Трамп и ранее неоднократно заявлял о готовности выстроить диалог с Тегераном по проблеме ядерной программы. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

При этом он напомнил, что Иран также заявлял о готовности к переговорам с США, однако лишь после отмены санкций.

"Иранцы провели атаки на две американские базы в Ираке, но, слава Богу, они закончились без жертв. Поэтому Трамп во вчерашнем заявлении уже не стал говорить об ответных ударах против Ирана, а только говорил об ужесточении санкционных мер", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что ни одна из сторон не была готова к кровопролитию. "Такое впечатление складывается, что после ракетной атаки и убийства американцами генерала Сулеймани Ирану необходимо было ответить. И об этом говорило все руководство Ирана, чтобы сохранить лицо. Но если бы в ходе ответного удара погибли бы американские военнослужащие, то началась бы очень серьезная эскалация, ситуация могла бы привести к очень тяжелым последствиям", - продолжил эксперт.

Поэтому, по словам Сажина, стороны старались, с одной стороны, не допустить эскалации конфликта, а с другой – "сохранить лицо". "Думаю, было заключено негласное джентльменское соглашение, что Иран ударит без жертв, а Трамп не будет дальше накалять обстановку и согласится на переговоры. Я, конечно, не имею в виду, что были какие-то переговоры, договоренности, но это следует исходя из логики ситуации, в которой оказались две страны. Ирану необходимо было ответить, и США нужно было ответить", - отметил он.

При этом Сажин напомнил о том, что 6 января в Иране начался пятый этап постепенного невыполнения требований СВПД, который, как и прежние, продлится 60 дней. По мнению эксперта, после его окончания последует официальный выход Тегерана из ядерной сделки. "Это может привести к возобновлению иранской ядерной программы в полном объеме. И, конечно, ни Израиль, ни США не потерпят любое движение Тегерана в сторону развития своей ядерной программы, которая, как известно, может привести и к возобновлению военной составляющей этой программы. Найти ту грань, которая разделяет военную и гражданскую ядерные программы, практически невозможно. Поэтому перспектива выхода Ирана из СВПД – это очень серьезный не только технический, но и политический шаг, переговоры, безусловно, необходимы", - полагает Сажин.

По его словам, дальнейшее разрешение ситуации зависит, прежде всего, от шагов Тегерана. "Трамп предлагает переговоры без всяких предварительных условий, а у Ирана предварительное условие – это прекращение американских санкций. Этот процесс, если он начнется, а он обязательно начнется, по-другому и быть не может, произойдет нескоро. Но он должен произойти в течение 60 дней", - заключил эксперт.