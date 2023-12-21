Наталия Задонская: В успехах логистики Азербайджана ключевая роль принадлежит Ильхаму Алиеву

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев провозгласил завершение прежней эпохи в истории республики, связанной с задачами восстановления территориальной целостности и ликвидации сепаратистского режима, и начало новой. Рубеж эпох – самое время для подведения итогов и оценки дальнейших перспектив.

О том, чего достиг Азербайджан за последние десятилетия в одной из ключевых экономических сфер – в транспортно-логистической сфере – "Вестник Кавказа" побеседовал с главным специалистом, экспертом департамента международного взаимодействия Автономной некоммерческой организации "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталией Задонской.

- Наталия Сергеевна, по вашей оценке, как развивалась транспортная инфраструктура в Азербайджане в XXI веке?

- Прежде всего надо сказать, что на протяжении всего начала XXI века Азербайджан целенаправленно развивал и развивает свою политику в части транспорта и логистики. Республика не отступает от своих проектов и последовательно их реализует. В пример можно привести и железную дорогу "Баку-Тбилиси-Карс", и Международный транспортный коридор "Север-Юг", азербайджанская часть которого полностью готова. Для заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном стран и компаний в транспортно-логистической сфере это самое главное – проекты доводятся до конца и запускаются в эксплуатацию.

Важной особенностью инфраструктурной политики Азербайджана является то, что республика стремится задействовать максимум своего потенциала и построить дороги по всем возможным направлениям грузоперевозок через ее территории. Баку участвует в развитии коридоров и с Российской Федерацией, и с Турцией, и в том числе со странами Европы. Таким образом власти Азербайджана демонстрируют более широкий взгляд на мир и понимание, что выгодно не привязываться к какой-то одной стране, а развивать транспортные связи со всеми партнерами.

И мы видим, что эта последовательная политика продолжается. В частности, активно реализуется разработанная президентом Ильхамом Алиевым программа по открытию и развитию нового регионального маршрута – Зангезурского коридора. Баку делает все необходимое для запуска Зангезурского коридора, придерживается этой программы и в политических, и в экономических решениях тоже. Более того, с годами целенаправленность и поступательность действий властей Азербайджана в развитии транспортной инфраструктуры только растет. Надо отдать должное, в этой сфере, как и во многих других, Баку демонстрирует политическую волю и смелость.

- На ваш взгляд, что обеспечило Азербайджану достижение этих результатов?

- Я думаю, что в первую очередь здесь заслуга высшего руководства, а именно президента Ильхама Алиева. Во-первых, именно от него исходит нужная для успешной реализации таких масштабных проектов политическая воля.

Во-вторых, он обладает умением договариваться со всеми государствами, которые окружают Азербайджан, причем я имею в виду не только ближайших соседей, но и в целом страны Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии. В годы правления Ильхама Алиева Баку всегда удавалось находить общий язык с партнерами.

В-третьих, Ильхам Алиев, понимания значимость транспортно-логистических проектов, всегда обеспечивал им достаточное финансирование. Так что в сумме его роль в инфраструктурных успехах Азербайджана – ключевая.

Я хотела бы добавить, что "Дирекция международных транспортных коридоров" наблюдает за развитием логистики на Южном Кавказе, и мы постоянно видим, как президент Азербайджана лично контролирует строительство и участвует в открытии новых инфраструктурных объектов – участков автомобильных и железных дорог, аэропортов и так далее. То есть он вовлечен во все эти созидательные процессы.

- На ваш взгляд, какие транспортно-логистические задачи стоят перед Азербайджаном в новую эпоху?

- Прежде всего, это продолжение восстановления инфраструктуры, а также налаживание линейных и постоянных транспортно-логистических сервисов. Надо сказать, что другим участникам транспортных коридоров необходимо работать в постоянном контакте с Азербайджаном. К примеру, у нас периодически возникают вопросы на азербайджано-иранской границе, и для российских перевозчиков крайне важно, чтобы не только Азербайджан принимал решения, но и Иран с ним взаимодействовал для осуществления грузоперевозок через погранпункты. В частности, мы очень просим об организации цифровых сервисов, что укладывается в общую задачу восстановления и расширения инфраструктуры.