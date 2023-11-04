Лев Спивак: Ради заложников Израиль готов пойти на многое

Ситуация в секторе Газа продолжает сохранять высшую степень неопределенности, поскольку стороны конфликта не могут ни достичь своих целей, ни отказаться от них, а международному сообществу не удается выработать такой формат урегулирования, который устраивал бы всех.

Сценарии, подобные утекшему в американские СМИ плану заключить двухмесячное перемирие между ХАМАС и ЦАХАЛ, являются лишь временным решением. О том, как сейчас выглядит положение дел с точки зрения Израиля, "Вестник Кавказа" побеседовал с израильским политологом Львом Спиваком.

- По вашей оценке, каковы интересы Израиля в двухмесячном перемирии с ЦАХАЛ, о котором рассказали источники New York Times?

- Израиль совершенно не заинтересован в перемирии. Мы прекрасно понимаем, что перемирие пойдет на пользу нашему противнику, так как оно даст ему возможность переформироваться, реорганизоваться, ввести новое оружие, иными словами, подготовиться к следующей фазе войны.

Однако мы готовы пойти на перемирие при условии, что нам вернут захваченных людей. 7 октября было украдено огромное количество мирных израильских граждан, которые до сих пор являются заложниками в Газе. Ради их освобождения мы готовы пойти на многое.

- Каковы подходы Израиля к перспективам развития ситуации в секторе Газа?

- Это самый тяжелый вопрос сейчас. Дело в том, что у Израиля нет никаких собственных вариантов, что можно сделать с ситуацией в Газе. С нашей точки зрения она обстоит следующим образом: ХАМАС за 20 лет правления физически уничтожил всех оппонентов в своей арабской среде, и на сегодняшний день им нет альтернативы. Буквально, все население Газы – это ХАМАСовцы.

Мы убеждаемся в этом ежедневно. К примеру, сегодня с утра прошла официальная информация израильской разведки, что даже в агентстве ООН по делам палестинских беженцев, имеющем в Газе 13 тыс работников и годовой бюджет почти $1 млрд, сотрудники являются членами семей руководства ХАМАС и боевиками ХАМАС. Выяснилось, что 12 сотрудников этого агентства – фактически, сотрудников ООН –участвовали 7 октября в нападении на Израиль и захвате заложников. Это говорит об очень многом.

Из-за этого у Израиля нет вариантов на какое-либо продолжение ситуации с Газой в одиночестве, без помощи мирового сообщества. При этом мы видим, что никто ни в регионе, ни за пределами региона не хочет заниматься судьбой палестинских арабов, проживающих в секторе Газа. Абсолютно никто. Египет отказывается уже на протяжении работать с этой проблемой, хотя когда-то это была египетская территория, и при подписании мирного договора с Египтом и возвращении ему Синая Израиль предлагал – заберите и Газу. Но Египет еще тогда отказался, потому что не хотел иметь дело с этой территорией. Ни Иордания, ни одна арабская страна в мире не хочет иметь дело с Газой.

Получается, что Израиль в безвыходном положении. Ведь мы же не можем просто уничтожить этих людей. Также мы не хотим, чтобы они находились под нашим военным контролем. Нам эти проблемы не нужны, но никаких других вариантов нам никто не предлагает. Ни аналитики США, никто другой не в состоянии придумать схему решения этого вопроса. Поэтому что-либо предсказывать в такой ситуации просто невозможно.

- В той же статье New York Times говорится о возможной смене руководства Палестины. На Ваш взгляд, может ли отставка Махмуда Аббаса содействовать умиротворению обстановки?

- Нет, как раз наоборот. Махмуд Аббас когда-то правил в Газе, и его вытеснение из Газы привело к сегодняшней ситуации. Мы однозначно не хотим, чтобы экстремисты пришли к власти на Западном берегу реки Иордан, ведь тогда там повторится ситуация Газы.

Да, Махмуд Аббас – это зло, но это меньшее из зол, намного лучшее того зла, которое придет ему на смену. Как я уже говорил, в среде палестинских арабов сегодня нет никаких позитивных политических сил. Они были просто физически истреблены ХАМАС.