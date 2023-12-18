Андрей Юмшанов: Наша задача – запустить Мамисон к новому горнолыжному сезону

"Вестник Кавказа" побеседовал с генеральным директором АО "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым о стратегии и тактике развития курортов на Северном Кавказе.

- Андрей Александрович, планируется ли введение на курортах Кавказа системы "все включено"?

- Система "все включено" – термин несколько обывательский. Мы делаем максимум для предоставления туристам возможности получить комплексную услугу. Чтобы турист мог не просто приехать на горнолыжный курорт, получить ски-пасс и покататься, но и составить маршрут, выбрать экскурсии, заказать необходимое горнолыжное оборудование, погулять по местным красотам.

В этом плане, учитывая опыт ведущих мировых, в том числе европейских курортов, мы сейчас формируем программу комплексной туристической услуги, когда туристу будут предлагаться возможности создать определенный набор услуг за какую-то единицу времени: 5 дней, две недели, кто как желает, с разною стоимостью и в разных категориях.

Для нас очень показательно, что на Эльбрусе за три летних месяца, когда нет горнолыжного сезона, побывало людей столько же, сколько и зимой. Это очень важно, ведь значит, есть запрос не только на горнолыжный туризм, но и на экологический туризм, и на культурный туризм, на получение новых впечатлений. Я думаю, мы обязаны туристу это предложить, и такая работа ведется. Я думаю, начиная со следующего сезона, это будет сделано.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

- В каких направлениях планируется работа в Северной Осетии?

- Мы провели в этом году совместно с правительством Республики Северная Осетия-Алания достаточно большую работу и подготовили концепцию и мастер-план развития ее туристического потенциала. Мы посмотрели все перспективные локации, которые подлежат развитию, и представили свое видение, как они должны развиваться, какие инвесторы туда должны заходить, что там должно быть, включая строительство гостиниц либо реконструкцию исторических сооружений, которые надо по минимуму преобразовать и просто дать возможность туристам туда доехать, чтобы популяризировать их.

Сейчас мы подходим к тому, что у нас создан план развития туристических локаций Северной Осетии. Туда войдет и известный Мамисон, и многие-многие другие локации. План будет, во-первых, решать инфраструктурные проблемы, потому что мы понимаем, что за многие годы в интересных исторических местах набралось довольно много проблем и с земельными отношениями, и с сохранностью памятников. Эти вопросы, безусловно, нужно решать для того, чтобы туда зашел инвестор и ему было комфортно, чтобы он не занимался их решением, а создавал красоту и привлекал туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

- Каковы перспективы курорта Мамисон в Северной Осетии?

- Мамисон – очень перспективный курорт. Это замечательное место, куда можно достаточно быстро добраться, поскольку он расположен недалеко от аэропорта. В Беслане в целом красиво, в том числе Мамисонское ущелье, где очень серьезные перепады высот, что важно для горнолыжного туризма. Также там большое количество естественного снега на вершинах. Конечно, этот проект имеет очень высокий потенциал. Хотя курорт еще не запущен, уже сейчас есть определенный ажиотаж среди инвесторов, ожидающих туда зайти и построить, к примеру гостинцы. Наша задача – открыть курорт к следующему горнолыжному сезону.

В Мамисоне идет большая стройка, она не прекращается прямо сейчас. Понятно, что на горе уже в силу погодных условий строительство приостановлено на зиму, но в нижней части, непосредственно на туристической поляне Мамисон стройка продолжается. Там образуется парковка, ведутся монолитные работы по канатным дорогам. Будут две канатные дороги, а также 20 км трасс и несколько гостиниц. Благоустройство курорта – та задача, которую мы должны решить до конца следующего года и все-таки реализовать этот долгожданный проект. Для этого делается все возможное.