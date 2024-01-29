Алена Булгакова: Законы Азербайджана обеспечивают всеобщее, равное избирательное право

Уже завтра в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы. О том, как они организованы, "Вестник Кавказа" побеседовал с членом делегации наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Аленой Булгаковой.

ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане уже несколько дней работают наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, приехавшие в республике для наблюдения за ходом голосования на внеочередных президентских выборах, которое пройдет завтра, 7 февраля. Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, прибывшая в Баку в составе делегации от Межпарламентской ассамблеи СНГ, рассказала корреспонденту "Вестника Кавказа" о работе, проделанной властями Азербайджана для организации выборов.

- Алена Валерьевна, Межпарламентская ассамблея СНГ принимает участие в наблюдении за выборами практически на всем постсоветском пространстве. По вашей оценке, в чем особенность организации избирательного процесса в Азербайджане, если сравнивать с другими государствами ближнего зарубежья?

- Хочется сразу отметить, что все избирательные системы в мире по-своему уникальны, в чем-то практики могут пересекаться, однако национальное законодательство и процедуры всегда имеют свои особенности. Так, например, как нам сообщили в ЦИК Азербайджана, на участки будет направлено рекордное число наблюдателей – более 90 тыс, в числе которых представители 14 политических партий, 85 тыс национальных и 790 международных наблюдателей. Ожидается широкое представительство СМИ.

Отмечу, что в законах Азербайджана четко прописаны гарантии прав наблюдателей вести контроль за всеми действиями комиссии, включая подведение официальных итогов, не только в день выборов, но и на протяжении всего избирательного процесса. Кроме того, по данным ЦИК, 1000 участков будут оборудованы видеонаблюдением. Это достаточно хороший уровень общественного контроля, если сравнивать с большинством стран не только постсоветского пространства, но и мира.

- Можно ли сделать какие-то предварительные выводы о степени прозрачности и демократичности электоральных процедур на предстоящих выборах президента в Азербайджане?

- За время пребывания в стране мы приняли участие во встречах с партиями кандидатов, с председателем ЦИК Азербайджанской Республики, представителями Конституционного суда, Генпрокуратуры, а также сотрудниками дипломатического и консульского корпуса, участвующими в проведении выборов на заграничных избирательных участках. В целом, наша цель в довыборный период состояла в разностороннем и полном изучении хода кампании, оценке готовности к проведению выборов.

Предварительно, наблюдательская миссия МПА СНГ сделала вывод о соответствии избирательного законодательства Азербайджана международным стандартам проведения демократических выборов, которые заключаются в возможности обеспечить открытость и гласность избирательного процесса, всеобщее, равное и прямое избирательное право, независимый контроль со стороны общества и политических сил и другие критерии.

- Вы имеете прямое отношение к деятельности института независимых наблюдателей в России. В какой мере наш опыт используется при организации института наблюдателей в Азербайджане?

- Безусловно, на встречах мы делились российским опытом наблюдения, готовы поддерживать диалог в этом направлении и дальше, обмениваться методическими материалами и другими практиками, доказавшими эффективность. По итогам наблюдения за ходом голосования, посетив избирательные участки, миссия даст заключение, руководствуясь принципами беспристрастности, объективности и содействия в развитии избирательного процесса в стране.