В Москве на Казанском вокзале открылась выставка, посвященная Гейдару Алиеву и вкладу, который общенациональный лидер Азербайджана внес в строительство БАМ. В открытии принимали участие официальные лица России и Азербайджана.

Выставка к 100-летию Гейдара Алиева, посвященная его вкладу в строительство БАМ, открылась в Царской башне Казанского вокзала в Москве.

В открытии принимали участие помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Минтранса РФ Виталий Савельев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, президент Общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин.

Представляем фото с открытия и экспозиции.