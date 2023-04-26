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Выставка к столетию Гейдара Алиева на Казанском вокзале в Москве

"Вестник Кавказа"
В Москве на Казанском вокзале открылась выставка, посвященная Гейдару Алиеву и вкладу, который общенациональный лидер Азербайджана внес в строительство БАМ. В открытии принимали участие официальные лица России и Азербайджана.

Выставка к 100-летию Гейдара Алиева, посвященная его вкладу в строительство БАМ, открылась в Царской башне Казанского вокзала в Москве.

В открытии принимали участие помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Минтранса РФ Виталий Савельев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, президент Общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Ефим Басин.

Представляем фото с открытия и экспозиции.

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Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Оркестр у выставочного зала
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Оркестр у выставочного зала
Гости выставки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Гости выставки
Официальные лица на открытии выставки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Официальные лица на открытии выставки
Подарок от российской делегации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Подарок от российской делегации
Подарок от азербайджанской делегации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Подарок от азербайджанской делегации
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Гости выставки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Гости выставки
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев во время осмотра выставки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев во время осмотра выставки
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Гости выставки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Гости выставки
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Экспонаты выставки к 100-летию Гейдара Алиева и его роли в строительстве БАМа
Здание Казанского вокзала в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Здание Казанского вокзала в Москве
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