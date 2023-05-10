Алексей Наумов: Гейдар Алиев – один из ключевых политиков XX века 

Опубликовано: 13:00, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Один из ведущих экспертов по Южному Кавказу, эксперт РСМД Алексей Наумов в день столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева рассказал "Вестнику Кавказа" о значении этого великого государственного деятеля для истории СССР, независимого Азербайджана и российско-азербайджанских отношений.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Ведущие эксперты по Южному Кавказу рассказали "Вестнику Кавказа" о том, какой вклад в советскую, азербайджанскую и мировую историю внес Гейдар Алиев. В этом материале – мнение эксперта Российского совета по международным делам, политолога Алексея Наумова.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гейдар Алиев – одна из ключевых фигур XX века

В первую очередь Алексей Наумов охарактеризовал Гейдара Алиева как выдающегося государственного деятеля СССР. "У Гейдара Алиева была высокая вероятность занять кресло генерального секретаря ЦК КПСС, то есть возглавить страну. Тогда история пошла бы по-другому, и, по моему мнению, потрясений было бы намного меньше. За годы работы и в КГБ, и во властных структурах АзССР, и в Совете Министров СССР Гейдар Алиев показал себя как человек последовательный, жесткий и решительный, патриот своей Родины, во всем следовавший интересам общества и народа. Таким же он остался и после отставки, став гражданином, а потом президентом независимой Азербайджанской Республики", - сказал он.

"Современный Азербайджан стоит на плечах гиганта, и этот гигант – Гейдар Алиев. Ситуация, в которой оказался Азербайджан после распада Советского Союза, была тяжелой. Экономика находилась практически в руинах, шла война с Арменией, в процессе значительная часть Азербайджана оказалась оккупированной. В таких условиях Гейдар Алиев пришел на помощь своему народу, чтобы исправить положение дел и в экономике, и в политике, и на театре военных действий. В такой момент истории взять штурвал и провести государственный корабль сквозь шторм требовало большого личного мужества. Поэтому надо сказать, что Гейдар Алиев – человек, с которым Азербайджану повезло", - подчеркнул Алексей Наумов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гейдар Алиев – архитектор независимого Азербайджана

Эксперт РСМД обратил внимание, что Гейдар Алиев заложил фундамент не только экономического процветания, политической стабильности и военной мощи Азербайджана, но и особого гражданского общества. "Очень важное отличие Азербайджана – уникальная формула гражданского патриотизма. Если в других бывших республиках СССР мы видели проблемы на национальной почве, различного рода столкновения и дискриминацию в отношении русских людей, то в Азербайджане этого не было. Формула азербайджанской нации как многонациональной и многоконфессиональной нации во многом является формулой Гейдара Алиева. Он с уважением и любовью относился ко всем гражданам Азербайджана, независимо от их национальности и конфессии, чего многим политикам постсоветского пространства не было дано", - отметил он.

"Сегодня я общаюсь с русскими гражданами Азербайджана, и знаю, что они патриоты и абсолютно равноправные жители республики, чего с большой вероятностью могло не быть, если бы Гейдар Алиев не возглавил государство. В советский период Гейдар Алиев являлся выдающимся государственным деятелем, а в постсоветский период стал основателем современной Азербайджанской Республики. За то, что в трудный момент он смог удержать страну от разрухи и разгула национализма, Гейдар Алиев заслуживает места в пантеоне выдающихся политиков мирового уровня, как минимум, ХХ века. Это человек, столетие которого заслуживает быть отмеченным максимально широко", - заявил Алексей Наумов.

Азербайджан после Гейдара Алиева

Политолог напомнил, что президент Ильхам Алиев во время первой инаугурации объявил о сохранении и развитии курса Гейдара Алиева. "Все то, что было заложено Гейдаром Алиевым – курс на экономическое развитие, на независимость и самостоятельность, на военное усиление, на многонациональный мир, на многовекторность внешней политики – Азербайджан продолжает по сей день. Когда я говорю, что Азербайджан сегодня – это алиевский Азербайджан, речь идет и об Ильхаме Алиеве, который руководит страной на протяжении двух десятилетий, и о Гейдаре Алиеве, выстроившем республику в 90-х. Сегодняшний Азербайджан – это во многом Азербайджан, заложенный Гейдаром Алиевым", - сообщил он.

"Все аспекты, которые он заложил – и экономическая самостоятельность, и военная мощь, и многовекторная грамотная политика, когда со всеми центрами силы налажены взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения – развивает Ильхам Алиев. Мы видим, как он прекрасно принимает, например, представителей ЕС и в то же время дружески общается с российским президентом Владимиром Путиным, при этом являясь лидером экономически сильной, в военном смысле сильной и в дипломатическом смысле сильной державы. Он безусловно продолжает курс Гейдара Алиева", - добавил Алексей Наумов.

Роль Гейдара Алиева в отношениях Азербайджана и России

Также эксперт РСМД обратил внимание на вклад Гейдара Алиева в выстраивание дружеских и взаимовыгодных отношений Азербайджана с Россией. "Если бы на месте Гейдара Алиева был иной политик, Баку мог бы разыгрывать, как многие другие, антироссийскую карту, делая из России врага и наживая на этом политический капитал. Гейдар Алиев понимал, что мирные отношения с Россией необходимы Азербайджану, и сделал наши контакты в экономическом смысле взаимовыгодными и взаимоуважительными. Именно на этой основе они сегодня и продолжаются во всех сферах", - подчеркнул он.

"В отличие от так называемого союза России с Арменией, который большого смысла лишен сегодня, союзнические отношения России с Азербайджаном основаны на взаимной выгоде, взаимном уважении и прекрасном отношении двух лидеров. Гейдар Алиев – не только отец межнационального согласия в Азербайджане, но и один из отцов замечательных российско-азербайджанских отношений, развивающихся в духе братского взаимодействия и союзничества", - заключил Алексей Наумов.