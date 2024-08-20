Международный Муниципальный Форум БРИКС 2024 проходит в Москве

Москва принимает крупное международное мероприятие – Муниципальный Форум стран БРИКС. На ММФ прибыли и представители Азербайджана, уже подавшего заявку на вступление в БРИКС.

Международный Муниципальный Форум стран БРИКС 2024 стартовал сегодня в Москве. Он продлится два дня.

ММФ БРИКС стал значимой площадкой, на которой представители региональных и муниципальных органов управления стран БРИКС могут обменяться своими опытом и идеями. На платформе мероприятия также можно наладить бизнес-связи между предпринимателями России и других стран.

В мероприятии приняли участие и представители Азербайджана. Так, в ЦВК "Экспоцентр" прибыл мэр города Баку Эльдар Азизов.

Стоит отметить, что Баку недавно направил официальную заявку на вступление в БРИКС, как сообщалось, она может быть рассмотрена в октябре.

Форум проводится при поддержке Администрации президента и МИД РФ, содействие при его организации оказали Россотрудничество и правительство Москвы.