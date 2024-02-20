Ходжалинская трагедия: память жертв почтили в посольстве Азербайджана в Москве

Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии 1992 года прошло в посольстве Азербайджана в Москве.
Ежегодно в посольстве собираются дипломаты, политики и общественные деятели, чтобы почтить память людей, погибших в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года от рук армянских националистов и наемников.
В общей сложности в ту ночь погибли 613 человек, среди них 106 женщин и 63 ребенка. Еще 150 человек пропали без вести, 1275 ходжалинцев были взяты в плен, 5379 – стали вынужденными переселенцами.
Трагедия в Ходжалы преобразовала армяно-азербайджанский конфликт в полноценную войну: заранее спланированным захватом города и убийством мирных жителей армянские националисты показали, что готовы добиться оккупации Карабаха любой ценой.
Три с лишним десятилетия Ходжалы оставался под контролем убийц. В 2024 году впервые память жертв страшной трагедии впервые была отдана в самом Ходжалы, полный контроль над которым вместе с рядом других городов Баку вернул в результате антитеррористической операции 19-20 сентября прошлого года.