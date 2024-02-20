Вестник Кавказа

Ходжалинская трагедия: память жертв почтили в посольстве Азербайджана в Москве

"Вестник Кавказа"
В посольстве Азербайджана в Москве прошло мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии. Его участники почтили память тех, кто погиб от рук армянских националистов и наемников в ночь на 26 февраля 1992 года.

Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии 1992 года прошло в посольстве Азербайджана в Москве.

Ежегодно в посольстве собираются дипломаты, политики и общественные деятели, чтобы почтить память людей, погибших в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года от рук армянских националистов и наемников.

В общей сложности в ту ночь погибли 613 человек, среди них 106 женщин и 63 ребенка. Еще 150 человек пропали без вести, 1275 ходжалинцев были взяты в плен, 5379 – стали вынужденными переселенцами.

Трагедия в Ходжалы преобразовала армяно-азербайджанский конфликт в полноценную войну: заранее спланированным захватом города и убийством мирных жителей армянские националисты показали, что готовы добиться оккупации Карабаха любой ценой.

Три с лишним десятилетия Ходжалы оставался под контролем убийц. В 2024 году впервые память жертв страшной трагедии впервые была отдана в самом Ходжалы, полный контроль над которым вместе с рядом других городов Баку вернул в результате антитеррористической операции 19-20 сентября прошлого года.

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Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мероприятие в память о жертвах Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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