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Цветочный джем 2023 в Москве: яркие чудеса ландшафтного дизайна

"Вестник Кавказа"
Фестиваль "Цветочный джем-2023" проходит в Москве. Он продлится до 10 сентября. На 12 площадках фестиваля можно ознакомиться с оригинальными образчиками городского ландшафтного дизайна – и сделать яркие фото!

В Москве проходит фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

В 2023 году он продлится почти два месяца: с 20 июля по 10 сентября.

На 12 площадках – в 12 фестивальных садах – специально для "Цветочного джема" высажено 100 тыс. самых разнообразных растений.

Показываем самые яркие моменты и самые красивые виды на фото с площадок фестиваля "Цветочный джем"!

Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
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