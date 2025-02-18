Мир все ближе: Зеленский услышал Трампа, челночная дипломатия продолжается

В мировой политики снова шумно. Поводом для этого снова становится Трамп. Однако, если раньше речь шла больше о деструктивном, сейчас повестка снова возвращается в позитивное русло.

После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также саммита европейских лидеров в Лондоне казалось, что в мирном процессе по Украине произошел откат, как это было после стамбульской встречи 2022 года. Тогда мир сорвал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Сейчас от мира отказывался Зеленский, а Британия, Франция и ФРГ пытались объединить усилия континента для продолжения военной поддержки Украины.

Однако 4 марта стало ясно, что дать отпор Соединенным Штатам у Европы и тем более Украины не получается. В этот день США официально прекратили поставки вооружения ВСУ, перестали делиться с нею разведданными и пригрозили отключить Украину от спутниковой системы Starlink.

Не прошло и суток, как Зеленский отреагировал готовностью к переговорам. Он предложил поэтапный план, подразумевающий освобождение заключенных, режим прекращения огня в воздухе и на море и запрет на использование БПЛА и ракет против энергетической и гражданской инфраструктуры. Украинский лидер сожалеет о неудачных переговорах в Вашингтоне 28 февраля и подтверждает готовность в любое время подписать сделку о редкоземельных металлах и безопасности Украины с США.

Несмотря на серию обвинительных заявлений чиновников администрации Трампа о "неуважении" и "неблагодарности" со стороны Зеленского, компромиссный курс Киева позитивно восприняли в Белом доме. В своей речи перед Конгрессом президент США сообщил о получении письма из Киева.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгожданный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы". Он также написал: "Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира"", – сказал Трамп, добавив, что Зеленский поблагодарил США за поддержку.

Со своей стороны Трамп тоже "благодарен" Зеленскому за письмо. Теперь задача президента США становится чуть легче. Ведь с Россией у него, как отметил Трамп, идут серьезные обсуждения: "Мы получаем от них сильные сигналы о готовности к миру. Разве это не прекрасно? Пришло время остановить этот ужас".

Новые веяния в Киеве и переписка Трампа с Зеленским вызвала положительный отклик в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, реакция на письмо Зеленского положительная. "Положительно (относимся - прим. ред.). Вопрос, с кем сесть" за стол переговоров, сказал он. Песков напомнил о нюансах, которые препятствуют дипломатии. В частности, сохранение акта Зеленского о запрете переговоров с Россией. Со стороны Москвы тоже могли бы быть препоны, ведь официально Зеленский - нелегитимный. Однако в январе Владимир Путин говорил, что Россия готова вести переговоры "с кем угодно", если у Киева есть такое желание.

В новую дипломатическую реальность пытаются активно встроиться Британия и Франция. Ранее президент Эммануэль Макрон и премьер Кир Стармер съездили в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой США. Затем, после конфликта Зеленского и Трампа, они организовали саммит без США в Лондоне, чтобы поддержать Украину. Теперь, когда американский лидер решил действовать ультиматумами, европейцы снова направляются за Атлантику. Стармер и Макрон на этот раз планируют совместно с Зеленским приехать к Трампу, пишет издание Daily Mail. Их цель - представить план урегулирования конфликта на Украине.

"Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования — прим. ред.)", — сообщается в материале. Европейские лидеры хотят обсудить детали своего плана и пути его реализации, а также координацию с США.

Окончательный план Европы неизвестен. Но его эскизы Макрон представил в своем недавнем интервью. Совместно со Стармером они добиваются прекращения военных действий в воздухе, на воде и против энергоинфраструктуры. Предложение не распространяется на сухопутные операции из-за трудности контроля режима прекращения огня на широкой линии фронта. Предложения англичанина и француза совпадают с тем, что озвучил Зеленский.

Трамп наверняка поддержит идею о прекращении огня и добавит в план Стармера и Макрона пункт о полной остановке боев, включая сушу. Только вот смогут ли они найти общий язык с Трампом по теме территорий и гарантий безопасности для Украины - большой вопрос. Администрация в Белом доме уже открыто говорит о необходимости отказа Киевом от претензий на земли, по Конституции РФ являющиеся российскими.

Также во время общения с Зеленским Трамп дал понять, что гарантии безопасности не так важны. Если Европа их так очень хочет, то может предоставить без помощи США. Однако Россия крайне резко реагирует на возможное размещение европейских военных не только вдоль, но даже за пределами линии соприкосновения огня. Поэтому в украинском процессе, несмотря на позитивную динамику, все еще впереди.