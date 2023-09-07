Зара Долуханова: королева камерной музыки

Для одних композиторов источником вдохновения становятся гармония природы, традиции национальной культуры, личные воспоминания, для других - голоса людей, для которых они писали музыку. Таким голосом было меццо-сопрано Зары Долухановой, которую называют королевой камерной музыки.

Коммунальная квартира

Заруи Макарян родилась 15 марта 1918 года в Москве и была вторым ребенком в семье инженера Агасия Марковича. До 1917 года семья была обеспеченной, но после революции обеднела, а просторная квартира на Покровке стала коммуналкой. Но музыка не ушла из их жизни: глава семьи самостоятельно выучился игре на фортепиано и скрипке, его жена пела. То, что обе дочери свяжут свою жизнь с творчеством, казалось, было предопределено, однако отец не предполагал, что младшая станет одной из самых узнаваемых камерных певиц СССР.

Как Зара Долуханова вышла на большую сцену

Пусть к сцене был долгим и извилистым. После школы Зара сумела поступить в музыкальный техникум имени Гнесиных (ныне Музыкальное училище имени Гнесиных) на класс скрипки, который, к слову, так и не окончила. Позже она скажет, что осознала свое скрипичное несовершенство и в 16 лет занялась вокалом.

Покинув 1938 году Москву, по совету будущего мужа Александра Павловича Долуханова (Долуханяна), она переехала в Ереван, где ему предложили работу преподавателя по классу фортепиано и руководителя камерного ансамбля Ереванской консерватории. Так началась певческая карьера Зары Долухановой. Став в 1939 году солисткой Армянского театра оперы и балета, она первые женские партий во всех постановках, но спустя четыре года, в возрасте 26 лет, она оставила театр, вернулась в Москву, чтобы посвятить себя камерной музыке.

По воспоминаниям певицы, домашняя обстановка в небольших залах позволяла ей больше экспериментировать, открывала простор для индивидуальной интерпретации. Скромная и утонченная Зара не стремилась к оглушительной театральной славе, шумным овациям, а потому после возращения в столицу без труда несколько лет работала на радио.

Как Зара Долуханова стала известной

Звездным для Зары стал 1949 год, когда ей посчастливилось участвовать во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Будапеште. После победы на одном из конкурсных соревнований она получила всесоюзную известность. Заре стали доверять исполнять свои новые сочинения Дмитрий Шостакович, Родион Щедрин, Микаэл Таривердиев. Следующие 40 лет она посвятила сцене, выступая по всему миру и исполняя арии на языке оригинала.

Загадочная Зара

Концертные программы Зары Долухановой постоянно менялись, так как своим пением она представляла новое звучание. С ней хотели сотрудничать многие советские композиторы. Намеренно отказавшись от оперной сцены, она формировала своего слушателя, которому была интересна исключительная интеллектуальная манера исполнения. Долуханова совершенствовалась, стремясь передать не просто красоту своего голоса, а эмоциональное содержание исполняемых ею романсов и пьес, обращая внимание к их мельчайшим деталям. Таким образом, она представала перед слушателями не как исполнитель, а как режиссер, художник и вокалист в одном лице.

Завершение карьеры

Карьера певицы завершилась в 1983 году. Говорили, что Долуханова предпочла уйти на пике популярности, не дожидаясь творческого кризиса. Однако тонкая, чувственная Зара понимала, что музыка менялась, как и менялись музыкальные предпочтения публики, за которыми она не спешила угнаться. Посвятив себя рисованию, она осталась для многих каноничным исполнителем сложной, интеллектуальной музыки, эталоном вокального совершенства.