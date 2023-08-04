Агунда Кулаева - оперная прима Большого театра из Владикавказа

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Впервые на сцену Большого театра Агунда Кулаева вышла в 2005 году, а в 2014-м стала его солисткой. Сейчас певица исполняет почти все заглавные меццо-сопрановые партии в операх из репертуара театра. О ее музыкальной семье, обучении оперному искусству, выступлениях на разных сценических площадках, творческих планах - расскажем в этом материале.

Музыкальная семья

Агунда Кулаева родилась в Орджоникидзе (так тогда назывался Владикавказ) в семье оперных певцов. Отец - заслуженный артист России Елкан Кулаев - был также известен как композитор.

В детстве мне казалось, что он умеет играть на всех музыкальных инструментах! Папа играл, по меньшей мере, на четырех: аккордеон, гитара, фортепиано, осетинская гармошка. А еще писал музыку всех жанров - от симфонической до эстрадной

- рассказывает певица.

Впервые на сцену она вышла в четырехлетнем возрасте и потом с удовольствием участвовала в спектаклях, где пели родители, ездила с ними на гастроли.

У кого Кулаева училась пению?

В 1993 году Кулаева поступила во Владикавказское училище искусств на дирижерско-хоровое отделение, занималась в классе Тамерлана Хосроева.

Но гены взяли свое, и я стала петь

- говорит она. В училище вокал Агунде преподавала Долорес Билаонова, а дома помогала мама, которая была не только певицей, но и вокальным педагогом.

В Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Кулаева училась на двух факультетах: в 2000-м окончила факультет хорового дирижирования, а в 2005 году - вокальный. Одновременно в 2003-2005 годах она занималась в Центре оперного пения Галины Вишневской. Свой приезд в Москву певица называет удачным стечением обстоятельств. В сентябре 2003 года, когда она готовилась к прослушиванию в Ростовском музыкальном театре, позвонил бывший сокурсник и рассказал, что есть возможность попасть в Центр Галины Вишневской. Агунда прилетела в Москву, прошла прослушивание и стала студенткой Центра оперного пения. С ней много занималась и сама Вишневская, и солист Большого театра Бадри Майсурадзе.

Это были два года очень напряженной работы, но после этого мне было не страшно выйти на любую сцену

- отмечает Кулаева.

В каких театрах пела Кулаева?

В 2005 году певица стала солисткой Московского театра "Новая опера" имени Колобова и за девять сезонов исполнила многие заглавные меццо-сопрановые партии - от Золушки в одноименной опере Россини до Амнерис в "Аиде" Верди и от Ратмира в "Руслане и Людмиле" Глинки до Любаши в "Царской невесте" Римского-Корсакова. С 2009 года на протяжении пяти лет она также была приглашенной солисткой Новосибирского театра оперы и балета. Там Кулаева впервые спела партию, о которой мечтала - Кармен в одноименной опере Бизе, и работала над ней вместе с тогдашним главным дирижером театра Теодором Курентзисом.

Большой театр

На сцену Большого театра певица впервые вышла в декабре 2005 года, исполнив партию Сони в премьере оперы "Война и мир" Прокофьева, а штатной солисткой стала в ноябре 2014 года. Кулаева признается, что побаивалась перехода в ГАБТ:

Во-первых, Большой - это сияющая вершина, которой ты обязан соответствовать. Во-вторых, я боялась той атмосферы, которой пугают всех молодых певиц.

Однако опасения оказались напрасными - отношения с коллегами она называет чудесными.

В июле 2015 года певица снова спела любимую Кармен - на сей раз в премьерном спектакле на Исторической сцене Большого. Потом были

княгиня Эболи в "Дон Карлосе" Верди,

Полина в "Пиковой даме" Чайковского,

Кончаковна в "Князе Игоре" Бородина,

Марина Мнишек в "Борисе Годунове" Мусоргского

и еще две партии в операх Верди - Азучена в "Трубадуре" и

Федерика в "Луизе Миллер".

Переход в Большой театр стал для меня началом нового этапа в жизни. Я понимаю, что это мой театр, и другого варианта быть не могло

- говорит она.

Теперь заслуженная артистка России хочет спеть главную женскую партию в "Самсоне и Далиле" Сен-Санса. Мечта может скоро сбыться - постановка этой оперы в Большом запланирована на май следующего года.

Кулаева много сотрудничала с зарубежными театрами.

В 2016 году она спела Кармен в постановке Франко Дзеффирелли на сцене "Арена ди Верона",

годом позже исполнила партию Кончаковны в "Князе Игоре", поставленном Дмитрием Черняковым в Нидерландской национальной опере в Амстердаме.

В 2019 году спела Кармен в Токийской опере,

а в берлинской Дойче Опер исполнила партию Прециозиллы в "Силе судьбы" Верди.

Выступления во Владикавказе

Певица участвует в музыкальных фестивалях и концертах, особенно важными считает выступления во Владикавказе. В сентябре 2015 года она вместе с мужем, солистом "Новой оперы", тенором Алексеем Татаринцевым дала большой концерт в театре оперы и балета в рамках 10-го фестиваля "В гостях у Ларисы Гергиевой". "Публика так принимала, очень тепло, они с первого номера кричали и скандировали. Обычно приходится разогревать, а тут сразу же крики "браво"! Мой муж на русском баяне сыграл осетинскую песню, которую мой папа сочинил, и вызвал абсолютный успех", - вспоминает певица. После этого выступления Кулаева и Татаринцев стали заслуженными артистами Северной Осетии, а в марте 2019 года приехали во Владикавказ на открытие мемориальной доски отцу певицы и снова спели для публики.

Чем Кулаева собирается заняться после ухода со сцены?

Певица признается, что уже задумывается о том, чем займется после завершения сценической карьеры. "Преподавательская деятельность - это отдельный пласт жизни, к которому я себя готовлю", - рассказывает она. Определенный опыт у Кулаевой есть - когда-то она преподавала пение в музыкальной школе, а в этом году в качестве педагога по вокалу поучаствовала в образовательном проекте "Институт оперы". Еще у солистки Большого театра есть небольшой опыт съемок в кино. В сериале "След" она сыграла гадалку Варвару, а в фильме "Дама пик" спела вокальную партию за главную героиню. "Кино мне интересно. Я бы сыграла какую-нибудь недобрую женщину. Думаю, что у меня хорошо получится", - говорит Кулаева.