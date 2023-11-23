Зачем лепить снеговика? Три шара с морковкой защищают от злых сил?

18 января отмечается Всемирный день снеговика, а 28 февраля День снеговика празднуют в России. Три снежных шара, морковка, ведро и метла. Таким мы помним снеговика с самого детства. Без снеговика, как и без Деда Мороза – какой новогодний праздник? Как же все начиналось? Кому первому в голову пришла идея слепить фигуру из снежных шаров?

Ответ на этот вопрос найти не так просто, поскольку историки расходятся во мнениях, много версий, много споров. По исторической легенде, первые снеговики появились в XII столетии в Европе. Что уже вызывает определенные сомнения. В Западной Европе той эпохи было холоднее, чем сейчас, но были места намного снежнее.

Снег - дар небес

Одним из зачинателей непременного атрибута снежной зимы, по преданию, был святой Франциск Ассизский, который искренне считал, что таким образом создается эффективная защита от злых сил. Его логика была предельно проста: снег - дар небес. Значит, скульптура в виде фигур из снега может оборонять верующих от всяческих бесов.

Первые печатные упоминания зафиксированы, по одной из версий, в богослужебной книге Часослов XIV века, где на иллюстрации показаны люди, скатывающие большие снежные шары. Еще одна ранняя запись о снеговике относится к 1408 году, когда флорентийский виноторговец Бартоломео дель Корацца написал в своем дневнике о снежной скульптуре высотой около 120 см. Само слово schneeman, то есть "снеговик" изначально возникло в немецком языке.

Гендерная принадлежность

Впрочем, в странах с более суровым климатом снежные скульптуры должны были появиться намного раньше. Если святой Франциск придавал им функции защиты от злых сил, то почему не предположить, что и в языческие времена подобные обереги также имели место. Например, высказывается предположение, что русские снежные бабы есть воплощение богини Марены, которая символизировала смену времен года и смерть. Другой вопрос, что источниковая база Западной Европы куда более подробна в документальном отношении, нежели предания древних славян.

На Западе снеговик – snowman – мужского пола, а в наших краях прижилась снежная баба, что, видимо, было связано с суровостью матушки-зимы. Действительно, в России слово "снеговик" стало доминирующим только в XX веке. Вероятно, до этого зимние фигуры назывались снежными бабами.

Но гипотеза. Подтвердить или опровергнуть подобные версии дело чрезвычайно сложное, как и доказать, что три шара, из которых слеплен снеговик, изначально носили сакральный смысл и символизируют три Мира - Верхний, Срединный и Нижний.

Авторы, глубоко изучившие древние русские обряды и обычаи фиксируют, что с выпадением первого снега в средневековой Руси лепили трех снежных баб. Первая отвечала за хорошую погоду зимой, вторая - за урожайность, а последняя за благополучие в доме. Ведро на голове снеговика должно было принести в дом достаток, а морковка символизировала богатый урожай. Метла помогала разгонять нечистую силу.

Снеговик – символ свободомыслия

Однако вернемся в Западную Европу. В 1511 году жители Брюсселя переживали суровую зиму. Ответом на вызовы со стороны природы стал настоящий, первый в истории "фестиваль снеговиков". Жители, страдавшие на протяжении шести недель, нашли в себе силы для остроумного ответа на настигшие Брюссель испытания и соорудили по всему городу более 100 снеговиков, среди которых были единороги, русалки и рыцари, а также местные политики, служители церкви и дамы сомнительной репутации.

Некоторые творения брюссельских остроумцев нельзя описывать на публичных ресурсах, поскольку они носили откровенно неприличный характер. Ряд снежных скульптур можно отнести к объектам политической сатиры. А другие со временем превратились в символы страны и города, например, знаменитый брюссельский "писающий мальчик" в тот год тоже имел своего снежного прототипа.

Начиная с брюссельского фестиваля, снеговики становятся, в том числе, эффективным выражением свободомыслия граждан торговых городов. Заметим, что снежный фестиваль 1511 года закончился потеплением и большим наводнением.

В европейской художественной литературе одним из первых снеговика упомянул Уильям Шекспир. В его хронике "Ричард II" 1597 года фигурирует "снежный король" — king of snow.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американская трагедия со снеговиками

В 1690 году первое упоминание о снеговиках встречается в Северной Америке. История эта скорее трагичная, нежели рождественская. Жители английской колонии Скенектади устали караулить ворота и стены фактории от возможного нападения французов и союзных им ирокезов. Караульные слепили "снежных стражей" и отправились на отдых, чем и воспользовались их противники. Не обнаружив никаких часовых, кроме двух снеговиков и приоткрытых северных ворот, союзники бесшумно вошли в Скенектади за два часа до рассвета, колония была захвачена, а первый опыт маскировки снеговиков под солдат можно признать неудавшимся.

Снежные дуры Петра I

Тем временем Петр I, кроме прочих великих дел, взялся за восстановление снежных скульптур в России, ласково именуемых им "снежными дурами". Не уклонялся от забавы и сам государь, поощрявший лепку смешных фигур в брюссельском стиле.

Снеговик в литературе

Впрочем, русскую литературу образ снежной скульптуры как-то не впечатлил. Ни у Пушкина, ни у Чехова подобных описаний не встретишь.

Зато к XIX столетию, вместе с повсеместным смягчением нравов, меняют свой образ и снеговики, пополнив ряды рождественских и новогодних персонажей. В моду вошли умилительные картинки с симпатичными улыбающимися снеговиками в окружении детишек. К этому времени относится самая известная сказка Андерсена о нашем предмете – "Снеговик". Очень трогательная и поучительная история.

Рекордный снеговик

Предприимчивые американцы, естественно, стали одержимы желанием "рекордного снеговика" и добились-таки своего. Рекордный экземпляр – "Олимпия" действительно впечатляет - высота – 37 метров 20 сантиметров, вес – 6 тысяч тонн снега. Правда, со вкусом у "лепщиков" не все в порядке - вместо ресниц воткнули лыжи, пять автомобильных шин, которые стали губами, выкрасили в красный и добавили для красоты шарфик длиной 40 метров.