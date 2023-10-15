© Фото: solovky.ru, solovki-monastyr.ru

Главная достопримечательность архипелага — Соловецкий монастырь — основан в 1436 году монахами Зосимой и Германом. За многовековую историю его стены успели побывать не только святой обителью, но и тюрьмой, и лагерем особого назначения. Что еще посмотреть на Соловках, как туда добраться, расскажем в этом материале.

Как добраться?

Рабочеостровск — поселок с населением в две тысячи человек на берегу Белого моря, в 12 км от города Кемь республики Карелия. Прямо на морском берегу находится туристический комплекс «Причал», откуда туристы и паломники отправляются теплоходами на Соловецкие острова. Отсюда за два часа можно доплыть до главного острова архипелага — Большого Соловецкого.

Что такое СЛОН?

С этими местами связаны мрачные страницы советской истории. Рабочеостровск появился здесь в конце XIX века как поселение вокруг небольшой лесопилки, а в XX веке стал пересылочным пунктом для заключенных СЛОНа — Соловецкого лагеря особого назначения. Отсюда узников лагеря отправляли на остров, с которого многие уже никогда не возвращались. Сейчас туристы едут на Соловецкий архипелаг, который, кстати, по площади больше Канарских островов.

Соловецкий монастырь

Сам монастырь окружен крепостной стеной, состоящей из огромных валунов весом по тонне и больше и венчающей валуны кирпичной кладки. Ширина стен достигает семи метров.

Сегодня сложно представить, как более чем 500 лет назад Зосима и Герман решили основать для своих единоверцев обитель в абсолютно безлюдном и крайне суровом крае. И тем не менее уже в XVI веке Соловецкий монастырь достиг своего первого расцвета. Связано это с именем митрополита Филиппа, который успел многое здесь построить, а также привлечь паломников, что крайне важно для определения статуса монастыря. Братия монастыря к тому времени достигла 200 человек. По мере того, как росло число монахов на территории монастыря появлялись и новые помещения, такие как Успенский собор с трапезной (1552-1557), церковь Благовещения (1596-1601), каменные палаты (1615), колокольня (1777), Николаевская церковь (1834).

Соловецкое сидение

Одной из знаменательных страниц в истории Соловецкого монастыря стало Соловецкое сидение — отказ соловецких монахов принять в 1653 году реформы Патриарха Московского и всея Руси Никона. Итогом неприятия монахами изменений в богослужении и некоторых обрядов, чтобы приблизить их к современным греческим, стала восьмилетняя осада Соловецкого монастыря со стороны стрельцов, посланных на остров царем Алексеем Михайловичем.

Только предательство одного из монахов помогло царским стрельцам проникнуть на территорию монастыря и сломить сопротивление старообрядцев. Тем не менее староверы не предали свои принципы, хотя часть из них была казнена, а другая ушла в глухие регионы Российской империи, в основном на север из-за его труднодоступности и сурового климата. Поэтому Русский Север надолго стал центром русского старообрядчества.

Центр борьбы с инакомыслием

Таким образом, история борьбы власть имущих с инакомыслием началась на Соловках задолго до 1920-х годов, когда сюда были сосланы представители интеллигенции, врачи, ученые, артисты, офицеры-белогвардейцы. Словом, социально чуждые новой власти элементы. Прибывали заключенные сюда из Кеми пароходом и сразу же понимали, что советская власть для них тут заканчивалась и начиналась соловецкая — тяжелый каторжный труд на лесоповалах в суровых климатических условиях.

В помещении трапезной можно ознакомиться с небольшой экспозицией старинных фотографий и документов, рассказывающих о людях, сосланных в этот по факту первый лагерь из того архипелага лагерей, о котором позже напишет свою книгу Солженицын.

Соловки сегодня

Сегодня на Соловки приезжает довольно много туристов, путешественников, паломников. С XIX века считается, что любому православному верующему необходимо хотя бы раз совершить паломничество сюда. Но интересно здесь будет и светскому человеку, независимо от того, верующий он или атеист. Причина в необычайной силе этого острова и в тех эмоциях, которые переживает на этой земле любой. Эмоции не всегда радостные и приятные, но их надо испытать.

Ботанический сад на Соловках

Самый северный и самый необычный из всех ботанических садов России. Свою историю он ведет с первой четверти XIX века. Благодаря географическому ландшафту (сад находится в ложбинке), микроклимат дает возможность высаживать растения и цветы всего в 150 км от северного полярного круга.

В прошлом на территории сада стоял небольшой воскобелильный заводик, и горячая вода, которая использовалась в производстве, шла на подогрев земли и грядок вокруг завода. Это позволяло выращивать на этом участке дыни, арбузы и виноград.

Венчает сад постройка середины XIX века — дача лагерного начальства, а в еще более ранние годы — место отдыха архимандрита.

© Фото: solovky.ru, solovki-monastyr.ru