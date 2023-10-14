Покров: что за праздник, церковный или народный?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

14 октября православные христиане празднуют Покров - праздник, важный как в религиозной, так и в народной традиции. Что такое Покров, как появился праздник, что можно и что нельзя делать в День Покрова - рассказываем в этом материале.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы?

Этот православный праздник неразрывно связан с иконой Покрова Богородицы, которая, как считается, защищает при нашествии врагов, помогает военным в их службе, а также всем, кто находится в затруднительном положении или переживает тяжелый этап в жизни. В России множество храмов Покрову Пресвятой Богородицы, в том числе Храм Василия Блаженного XVI века в Москве и Церковь Покрова на Нерли XII века.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Константинополь - центр христианства

История праздника Покров Пресвятой Богородицы уходит корнями в X век. В то время центром христианства был Константинополь - Стамбул или Царьград, как его называли на Руси. Поскольку город - столица Византийской империи - достаточно часто подвергался нападению врагов, христиане часто молились в храмах о спасении и заступничестве. Одним из таких мест почитания Бога была Влахернская церковь.

Влахернская церковь

Влахернская церковь в Константинополе в поздний византийский период города была самым важным христианским святилищем Восточной Римской империи. Возведена церковь была в середине V века у подножия шестого холма Константинополя (всего в Константинополе семь холмов по аналогии с Римом).

Влахернская церковь особенно почиталась среди христиан, поскольку считалось, что иконы и реликвии (вещи, которые чтятся верующими из-за их связи со значимыми религиозными и историческими событиями), в ней хранящиеся, оберегают город во время войн и природных катаклизмов.

Одним из чудес церкви стало явление Богородицы, в честь которого и был установлен Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Явление Богородицы на Покров

Предположительно в первые десятилетия X века во Влахернской церкви Константинополя произошло чудо - Явление Богородицы, которое наблюдал Андрей Юродивый (день памяти святого отмечается 15 октября) во время ночной службы. Богородица в окружении ангелов и святых явилась верующим и стала вместе с ними молиться о благополучии города, который в те дни был окружен врагами-сарацинами (бедуинами из Сирии). После молитвы Богородица сняла с себя мафорий (накидку или покров) и распростерла его над Константинополем. Вскоре после этого враги отступили. Так в христианстве появился праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Андрей Боголюбский и Покров на Руси

Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и князь Владимирский, живший в XII веке, был большим поборником христианства: за свою жизнь он построил более 30 храмов, а также учредил несколько православных праздников. Одним из таких праздников был Покров Богородицы, который стал крайне популярен среди жителей средневековой Руси, поскольку совпал с рядом народных традиций и обычаев.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Покров день

Покров день - народная вариация православного праздника Покров Пресвятой Богородицы. В этот день снег нередко покрывает землю (отсюда еще одна коннотация названия праздника) и в целом начинается подготовка к зиме. К Покрову дню на Руси прекращались все сельскохозяйственные работы. По погоде на Покров день определяли, какой будет зима: если тепло, то и зима теплой будет, а если холодно - жди суровую зиму.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в народе с Покровом связывают начало сезона свадеб: отсюда и еще одно значение слова ”покров” - свадебный покров или платок, которым покрывали голову невесты, чтобы оградить от дурных глаз. Середина осени была традиционным временем свадеб на Руси, поскольку все работы на полях заканчивались, а у людей были свободные средства на организацию торжества.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

В целом православная церковь не предусматривает каких-либо запретов на Покров Богородицы, как и в любой другой день призывая верующих к милосердию и состраданию. В храмах в день Покрова Богородицы проходят особые службы, которые может посетить любой желающий.

Что едят на Покров Пресвятой Богородицы

Поста в Покров Богородицы нет, поэтому есть можно всё. В народной традиции на Покров день готовили блины, караваи, пироги и обязательно всей семьей собирались за праздничным столом.