Заброшенный Аштарак: разрушенные парк развлечений, конезавод и самолет

Несмотря на свою близость к Еревану (всего 30 км), Аштарак остается провинциальным городом с неспешной размеренной жизнью. При этом он может приятно удивить любителей острых ощущений, желающих свернуть с обычных туристических маршрутов, чтобы посетить заброшенные объекты.

Парк развлечений. (Не охраняется)

На стыке улиц Нарекаци и Ереванян располагается заброшенный парк развлечений, который, кажется, перенес на себе все ужасы разрушений.

Что было?

Ландшафт Аштарака представляет собой густую одноэтажную застройку, поэтому строить главный городской парк пришлось на стыке главных магистралей. Поэтому зеленая зона была частично разделена оживленной дорогой. Однако место все равно считалось удачным, поскольку не было удалено от центра города, а площадь, выделенная под строительство развлекательных аттракционов, была внушительной. Хотя лето в Аштараке не самое жаркое, в парке был предусмотрен открытый городской бассейн. Кроме привычных прогулочных аллей, там была сцена, на которой выступали танцевальные коллективы, а вечерами она могла быть превращена в кинотеатр под открытым небом.

Что стало?

Доподлинно неизвестно был ли парк развлечений окончательно достроен. По крайней мере автодром, который можно наблюдать на противоположной стороне улицы Нарекаци, кажется недостроенным. От бассейна мало что осталось, а сцена частично разрушена и может обрушиться. Очевидцы отмечают, что из-за возросшего автомобильного трафика по основным городским магистралям, парк почти никто не посещает, лишь немногие пересекают его, чтобы сократить пеший маршрут.

Конный завод (Охраняется)

В двух шагах от главного городского моста, с которого открывается вид на одну из достопримечательностей Аштарака - Церковь Святого Саркиса, располагается значительная по площади территория, которая ранее служила конным заводом.

Что было?

Точная дата строительства неизвестна, как и то, были ли популярны лошади, выведенные на аштаракском заводе. Однако по уцелевшим фрагментам зданий можно предположить, что на территории завода были конюшни, ветлечебница, кузница, а также крытый манеж, на котором проводились тренировки лошадей. Территория была огорожена непривычным для подобных предприятий высоким забором, а въездные ворота выполнены в средневековом стиле, с широкой въездной аркой и двумя башнями. По этой причине многие туристы путают конный завод с крепостью, а некоторые думают, что на его месте был ресторан.

Что стало?

Сейчас завод стоит в руинах. Следы кузницы и ветлечебницы не сохранились, а от длинного здания конюшни остались лишь голые стены без окон, дверей и крыши. Наиболее примечательное здание манежа долгое время также было заброшено, однако с недавнего времени его частично восстановили. Заехать на бывшую территорию завода можно со стороны улицы Святого Саркиса через арку, которая пострадала от рук вандалов. Изредка территория используется для выпаса крупного рогатого скота.

Як-40 (Не охраняется)

На юго-западной окраине города, на краю Касахского ущелья, разделяющего город на две части, стоит пассажирский самолет, производства конструкторского бюро Яковлева.

Что было?

Неизвестно кто и когда установил списанный гражданский самолет на краю ущелья. Однако можно предположить, что столь оригинальная задумка принадлежит одному из местных предпринимателей, а история воздушного судна схожа с судьбой списанного и брошенного ж/д вагона, который по легенде должен был стать рестораном на берегу озера Севан. На это также указывает и соседство ЯК-40 с развлекательным комплексом, расположенным по ту сторону ущелья. Самолет не принадлежал армянским авиакомпаниям, по сохранившимся опознавательным знакам, можно сделать вывод, что до списания он был в составе авиапарка Украины.

Что стало?

Состояние ЯК-40 удручающее. Внутри нет буквально ничего, кроме металлического каркаса. Бортовое покрытие с годами выгорело и облезло, воздушное судно неоднократно подвергалось актам вандализма, частично самолет наклонился и может скатиться в ущелье. Какой бы ни была задумка автора этой инсталляции, она явно не была завершена.