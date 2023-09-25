Заброшенные детские лагеря Армении

В советской Армении работало порядка 200 пионерских лагерей. Сегодня их осталось около 10, да и те не сохранились в первозданном виде. Расскажем о трех заброшенных лагерях, отыскать которые будет непросто.

Пионерия была важным элементом советской идеологической системы, в рамках которой дети всего Советского Союза воспитывались в духе коллективизма и интернационализма. Пионерия заботилась и о досуге подрастающего поколения, организуя для детей его оздоровительный отдых в многочисленных пионерских лагерях.

"Сказка". (Не охраняется)

К югу от города Спитак находится заброшенный детский лагерь, который уже невозможно восстановить.

Что было?

Своих первых гостей "Сказка" приняла в 1975 году. Поскольку строительство объекта велось в бурную эпоху армянского модернизма, он был обеспечен практически всем доступным к тому времени объектами досуга. На территории работал кинотеатр, боулинг, спортивный крытый бассейн и даже парк аттракционов. Особенностью "Сказки" было то, что буквально на каждом здании комплекса были художественные изразцы или мозаика. Спальные корпуса вмещали до 500 детей, которые приезжали подышать чистым воздухом в живописной долине, окруженной горами и густыми лесами.

Что стало?

Лагерь сильно пострадал от Спитакского землетрясения. Столовая и кинотеатр были разрушены. Чудом сохранившиеся корпуса служили временным приютом для всех тех, кто пострадал от катаклизма. Окончательно лагерь был закрыт в 1993 году. Практически все постройки комплекса в той или иной степени разрушены, правда, нынешний собственник старается поддерживать в уцелевших помещениях чистоту, надеясь на привлечение инвесторов. Пока же "Сказка" вызывает гнетущее ощущение пустоты, которое лишь усиливается при взгляде на обезображенные временем статуи, которые украшали аллеи пионерского лагеря.

"Багаберд". (Не охраняется)

Неподалеку от Капана находится один из старешейших пионерских лагерей Сюника, дорогу к которому знают лишь местные.

Что было?

"Багаберд" – классика советского пионерлагеря, в котором не было дворцово-парковых комплексов с аттракционами, зато была хорошая столовая, актовый зал, живая природа и очень уютные корпуса в лесной глуши. Минимализм "Багаберда" оправдывался его атмосферой, которую можно было прочувствовать сидя у костра или в ходе игр на свежем воздухе.

Что стало?

Лагерь закрылся в 1990-е и был разграблен. Сегодня территория полностью заброшена, хотя местные ходят туда на пикники. Лагерь можно переоборудовать под небольшой санаторий или дом отдыха, но восстановить его невозможно.

"Солнечный" (Аревик). (Охраняется)

На северо-восточном побережье Севана находился некогда самый главный озерный пионерлагерь АрмССР.

Что было?

Идея построить лагерь на берегу самого большого в регионе озера, не была оригинальной, поскольку в советское время берега Севана пытались застроить максимально. Летний лагерь у озера должен был быть самым-самым. Конечно, он не мог тягаться с жемчужиной Армении пионерлагерем "Артек" в Ванадзоре, но впечатлял. Более 20 корпусов в широкой прибрежной зоне вмещали кинотеатр, столовую, амфитеатр, оранжерею, пасеки, поля для футбола и тенниса, конюшню, собственный причал и многое другое.

Что стало?

Лагерь закрылся в середине 1990-х, а перед этим там разместили пострадавших от Спитакского землетрясения. Порядка двух десятков лет лагерь был полностью заброшен, пока не был приватизирован и разделен между тремя собственниками. Сегодня в здании столовой и нескольких центральных корпусах располагается пансионат, унаследовавший название лагеря. Остальные строения комплекса заброшены или частично разобраны.