Вестник Кавказа

За дирижерским пультом Заурбек Гугкаев

Лола Мусаева
За дирижерским пультом Заурбек Гугкаев
© Фото: mariinsky.ru
Жизнь Заурбека Гугкаева связана с двумя городами — Петербургом и Владикавказом — и одним театром — Мариинским. Где он получил музыкальное образование, почему решил стать дирижером, с какими оркестрами и солистами выступает, каких композиторов называет самыми любимыми?

Когда Заурбек Гугкаев начал заниматься музыкой?

Заурбек Гугкаев родился 8 марта 1986 года во Владикавказе. Заниматься музыкой мальчик начал в четыре года и с раннего детства не пропускал ни одной премьеры в Мариинском театре, художественным руководителем — генеральным директором которого является его дядя Валерий Гергиев. Одним из самых сильных впечатлений четырехлетнего Заурбека была опера Модеста Мусоргского "Хованщина".

Конечно, я не понимал, о чем идет речь, но был абсолютно заворожен происходящим на сцене действием

— Гугкаев.

Возможность проводить много времени в Мариинском музыкант считает "фантастическим везением" для себя.

© Фото: osetia.kvaisa.ru

Почему Гугкаев выбрал профессию дирижера?

В музыкальной школе он учился по классу фортепиано, а в 2004 году окончил теоретическое отделение Владикавказского училища искусств. Известный дирижер и педагог Анатолий Брискин, учеником которого в свое время был и Гергиев, однажды предложил Заурбеку попробовать себя в дирижировании. Оказалось, что занятие, проведенное просто "в качестве эксперимента", "очень легло на душу" Гугкаеву. А еще на выбор профессии повлияла "возможность наблюдать за мастером", каким является Гергиев, и это "действительно дорогого стоит", отмечает он. В 2011 году Гугкаев окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, его педагогом по классу оперно-симфонического дирижирования был профессор Леонид Корчмар. По словам музыканта, он не жалеет, что "променял" фортепиано на пульт, ведь "дирижировать несравнимо интереснее".

© Фото: osetia.kvaisa.ru

Гугкаев — дирижер Мариинского театра

После консерватории Гугкаев пять лет был главным дирижером Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова, а потом пришел в Мариинский. Среди спектаклей, которыми он дирижирует в этом театре, — оперы классического европейского ("Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти) и русского ("Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Евгений Онегин", "Иоланта" и "Чародейка" Петра Чайковского, "Снегурочка", "Моцарт и Сальери", "Кащей бессмертный" и "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова, "Соловей" Игоря Стравинского, "Война и мир" и "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева) репертуара, а также опера "Зори здесь тихие", написанная Кириллом Молчановым в 1973 году.

Под управлением Гугкаева в июле 2016 года в рамках музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" состоялись премьеры опер "Идиот" Мечислава Вайнберга и "Казаки" Леонида Клиничева, а в ноябре впервые была исполнена опера "История Кая и Герды" Сергея Баневича. В начале 2017 года он дирижировал премьерами опер "Дневник Анны Франк" Григория Фрида, "Записки сумасшедшего" Юрия Буцко и "Не только любовь" Родиона Щедрина, а летом вместе с оркестром, солистами оперной труппы и Академии молодых оперных певцов театра выступил на музыкальном фестивале в южнокорейском Пхенчхане.

В 2017 году во Владикавказе открылся филиал Мариинского театра в Северной Осетии, и музыкант стал больше времени проводить в родном городе. 26 мая 2018 года под его управлением состоялась премьера оперы Христофора Плиева "Коста" об основоположнике осетинского литературного языка Коста Хетагурове, а 11 июля спектакль был показан в рамках музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" в петербургском Мариинском. В качестве главного дирижера Концертного зала владикавказского филиала Гугкаев представляет симфонические программы, принимает участие в международных фестивалях "Мариинский — Владикавказ" и "Лики современного пианизма". В 2022 году он стал народным артистом Северной Осетии.

© Фото: osetia.kvaisa.ru

С какими оркестрами и солистами выступает Гугкаев?

Среди петербургских оркестров, с которыми работает дирижер, — Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, оркестры Капеллы и Детской филармонии. Также он выступал с симфоническим оркестром Псковской филармонии и белорусским Государственным академическим симфоническим оркестром, а в апреле 2016 года дирижировал премьерой новой постановки "Евгения Онегина" в Софийском театре оперы и балета. Чайковского, а также Людвига ван Бетховена и Густава Малера музыкант называет самыми любимыми композиторами. В болгарской столице Гугкаев снова выступил в июне 2021 года: на международном фестивале "Софийские музыкальные недели" он вместе со скрипачом Теди Папаврами и пианистом Абисалом Гергиевым исполнил произведения Чайковского, Александра Скрябина и Камиля Сен-Санса. В числе других солистов, с которыми сотрудничает маэстро, — пианисты Арсений Тарасевич-Николаев, Константин Емельянов, Люка Дебарг, Мира Евтич, Арсений Мун, скрипачка Анна Савкина, виолончелистка Анастасия Кобекина.

© Фото: osetia.kvaisa.ru

Как Гугкаев относится к сравнению с Валерием Гергиевым?

Гугкаев отмечает, что никогда не стремился копировать своего знаменитого дядю. По его мнению, преемственность "не в похожести заключается".

Но, наверное, это неизбежно: если ты в течение всей своей жизни смотришь на человека, который делает свое дело лучше всех, естественно, какие-то вещи просто в костях сидят

— дирижер.

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