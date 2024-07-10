Выборы в Германии: почему победили ультраправые, а Шольц проиграл?

Итоги выборов в восточногерманских землях – Саксонии и Тюрингии не стали неожиданностью для местных аналитиков. Накануне голосования много говорили о неизбежном поражении одной из ключевой партии правящей коалиции – СДПГ. Это как раз тот случай, когда неудачу невозможно списать на происки внешних врагов.

Партийный корабль социал-демократов уверенно двигался в сторону электорального разгрома, поскольку капитанский мостик ничего не мог предложить раздраженному избирателю из числа восточных немцев.

Почему СДПГ и зеленые потерпели поражение?

Восточные земли по-прежнему отстают от запада страны по ключевым показателям социально-экономического развития, миграционный вопрос обострился настолько, что сам канцлер Шольц накануне голосования начал делать жесткие заявления относительно контроля над этим процессом. Но было поздно, да и конкретики в этих высказываниях было недостаточно, чтобы лидеру СДПГ поверил электорат.

Поэтому эксперты спорили только о том, насколько катастрофичным станет разгром, и кто в итоге окажется главным выгодоприобретателем поражения СДПГ. Если отбросить эмоции, то нужно признать, что "на коне" оказались правоцентристы из ХДС (23,6% в Тюрингии и 31,9% в Саксонии), соответственно второе и первое место по итогам голосования. Сравним с результатами СДПГ, которые в Саксонии составили 7,3% голосов и получим разрыв почти в 4,5 раза.

В Тюрингии боль и печаль социал-демократов дополнило крушение партнеров по коалиции - "зеленые" покидают парламент вместе со "свободными демократами", а у СДПГ присутствие будет в большей степени символическим – менее 10 депутатов из общего числа в 90 человек.

Кто такая Сара Вагенкнехт?

Хитрая неокоммунистка-популистка Сара Вагенкнехт со своим достаточно аморфным Союзом, созданном только в этом году, набрала 11,5% голосов в Саксонии и 15,8% в Тюрингии. "Темная лошадка" германской политики выступила ровно так, как и ожидалось – утерла нос СДПГ и "зеленым", получила голосов столько, что хватит для участия в переговорах о формировании коалиционных земельных правительств.

© Фото: commons wikimedia

Шансы на участие в новом правительстве Тюрингии достаточно велики. Хотя неясно как немецкий истэблишмент станет блокироваться с политиком, которая четко заявила:

Союз будет участвовать только в том правительстве земли, которое также занимает четкую позицию в поддержку дипломатии и против подготовки к вооруженному конфликту, в том числе и на уровне федеральной политики.

А речь явно идет о вовлеченности Германии в украинский конфликт. Впрочем, сама Сара Вагенкнехт поспешила обозначить границы возможной коалиции – она исключила возможность образования альянса в Тюрингии с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выразила надежду на сотрудничество с Христианско-демократическим союзом.

Немецкий политолог Александр Рар в своих рассуждениях о перспективах Вагенкнехт идет еще дальше:

У новой политической звезды Германии Сары Вагенкнехт появились шансы в будущем попасть и в федеральное правительство, если она сумеет хорошо поработать на земельном уровне с ХДС, и если в ближайшее время состоятся выборы в бундестаг. Она вполне может заменить Бербок на посту министра иностранных дел.

Таким образом, два потенциальных бенефициара выборов очевидны – ХДС и ССВ.

Перспективы "Альтернативы для Германии"

Тут и начинается самое интересное. По данным ZDF, АдГ набрала в Тюрингии 32,8% голосов, опередив все остальные партии. В Саксонии – твердое второе место с 30,6%. Элиты сразу же открестились от крайне правых, заранее отказываясь от любых форм коалиционного соглашения с радикалами. Чем вызван такой сильный результат АдГ?

Успех ожидаем. 9 июня 2024 года АгД набрала 16% голосов на выборах в Европейский парламент, уступив только ХДС/ХСС, набрав почти на пять процентных пунктов больше, чем на выборах 2019 года. При этом партия преобладала во всех пяти бывших восточногерманских землях. Курс на резкое ограничение мигрантов это только одна из составляющих партийной программы. Основные идеологические установки АдГ достаточно аморфны и во многом противоречивы, но они четко учитывают настроение общества, уставшего от навязывания "общеевропейских" стандартов в экономике, политике, культурной сфере. Чем радикальнее критика евробюрократии, тем больше внимания к партии, особенно со стороны молодежной аудитории. А ведь явка на избирательные участки в Саксонии и Тюрингии была едва ли не рекордной, за 70%, причем за счет активности молодежной части электората.

Алиса Вайдель, сопредседатель АдГ, не скрывала своей радости после объявления итогов голосования:

Для нас это исторический успех. Мы впервые стали сильнейшей силой на земельных выборах. Это реквием по этой коалиции в Берлине.

Это так, но практически очевидно, что к власти партию не допустят. Другой вопрос, что правящая коалиция подает последние признаки жизни и от признания этого факта германским элитам никуда не деться. Успех правых радикалов и левых популистов дает ясный сигнал – в стране существует острый запрос на перемены по всему спектру важнейших вопросов, включая внешнюю политику страны.

Можно в очередной раз сколотить временную коалицию, но невозможно до бесконечности искать выход из накопившихся проблем в тактических решениях. Поворот неизбежен.