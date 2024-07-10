Выборы в Германии: почему победили ультраправые, а Шольц проиграл?

Партийный корабль социал-демократов уверенно двигался в сторону электорального разгрома, поскольку капитанский мостик ничего не мог предложить раздраженному избирателю из числа восточных немцев.
Почему СДПГ и зеленые потерпели поражение?
Восточные земли по-прежнему отстают от запада страны по ключевым показателям социально-экономического развития, миграционный вопрос обострился настолько, что сам канцлер Шольц накануне голосования начал делать жесткие заявления относительно контроля над этим процессом. Но было поздно, да и конкретики в этих высказываниях было недостаточно, чтобы лидеру СДПГ поверил электорат.
Поэтому эксперты спорили только о том, насколько катастрофичным станет разгром, и кто в итоге окажется главным выгодоприобретателем поражения СДПГ. Если отбросить эмоции, то нужно признать, что "на коне" оказались правоцентристы из ХДС (23,6% в Тюрингии и 31,9% в Саксонии), соответственно второе и первое место по итогам голосования. Сравним с результатами СДПГ, которые в Саксонии составили 7,3% голосов и получим разрыв почти в 4,5 раза.
В Тюрингии боль и печаль социал-демократов дополнило крушение партнеров по коалиции - "зеленые" покидают парламент вместе со "свободными демократами", а у СДПГ присутствие будет в большей степени символическим – менее 10 депутатов из общего числа в 90 человек.
Кто такая Сара Вагенкнехт?
Хитрая неокоммунистка-популистка Сара Вагенкнехт со своим достаточно аморфным Союзом, созданном только в этом году, набрала 11,5% голосов в Саксонии и 15,8% в Тюрингии. "Темная лошадка" германской политики выступила ровно так, как и ожидалось – утерла нос СДПГ и "зеленым", получила голосов столько, что хватит для участия в переговорах о формировании коалиционных земельных правительств.
Шансы на участие в новом правительстве Тюрингии достаточно велики. Хотя неясно как немецкий истэблишмент станет блокироваться с политиком, которая четко заявила:
Союз будет участвовать только в том правительстве земли, которое также занимает четкую позицию в поддержку дипломатии и против подготовки к вооруженному конфликту, в том числе и на уровне федеральной политики.
А речь явно идет о вовлеченности Германии в украинский конфликт. Впрочем, сама Сара Вагенкнехт поспешила обозначить границы возможной коалиции – она исключила возможность образования альянса в Тюрингии с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выразила надежду на сотрудничество с Христианско-демократическим союзом.
Немецкий политолог Александр Рар в своих рассуждениях о перспективах Вагенкнехт идет еще дальше:
У новой политической звезды Германии Сары Вагенкнехт появились шансы в будущем попасть и в федеральное правительство, если она сумеет хорошо поработать на земельном уровне с ХДС, и если в ближайшее время состоятся выборы в бундестаг. Она вполне может заменить Бербок на посту министра иностранных дел.
Таким образом, два потенциальных бенефициара выборов очевидны – ХДС и ССВ.
Перспективы "Альтернативы для Германии"
Тут и начинается самое интересное. По данным ZDF, АдГ набрала в Тюрингии 32,8% голосов, опередив все остальные партии. В Саксонии – твердое второе место с 30,6%. Элиты сразу же открестились от крайне правых, заранее отказываясь от любых форм коалиционного соглашения с радикалами. Чем вызван такой сильный результат АдГ?
- Успех ожидаем. 9 июня 2024 года АгД набрала 16% голосов на выборах в Европейский парламент, уступив только ХДС/ХСС, набрав почти на пять процентных пунктов больше, чем на выборах 2019 года. При этом партия преобладала во всех пяти бывших восточногерманских землях.
- Курс на резкое ограничение мигрантов это только одна из составляющих партийной программы. Основные идеологические установки АдГ достаточно аморфны и во многом противоречивы, но они четко учитывают настроение общества, уставшего от навязывания "общеевропейских" стандартов в экономике, политике, культурной сфере. Чем радикальнее критика евробюрократии, тем больше внимания к партии, особенно со стороны молодежной аудитории. А ведь явка на избирательные участки в Саксонии и Тюрингии была едва ли не рекордной, за 70%, причем за счет активности молодежной части электората.
Алиса Вайдель, сопредседатель АдГ, не скрывала своей радости после объявления итогов голосования:
Для нас это исторический успех. Мы впервые стали сильнейшей силой на земельных выборах. Это реквием по этой коалиции в Берлине.
Это так, но практически очевидно, что к власти партию не допустят. Другой вопрос, что правящая коалиция подает последние признаки жизни и от признания этого факта германским элитам никуда не деться. Успех правых радикалов и левых популистов дает ясный сигнал – в стране существует острый запрос на перемены по всему спектру важнейших вопросов, включая внешнюю политику страны.
Можно в очередной раз сколотить временную коалицию, но невозможно до бесконечности искать выход из накопившихся проблем в тактических решениях. Поворот неизбежен.