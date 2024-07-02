Германия пересмотрит отношения с Грузией

Посол Германии в Грузии Петер Фишер анонсировал пересмотр отношений с республикой. Ранее об этом сообщил Евросоюз.

Германия собирается пересмотреть свои отношения с Грузией. Об этом заявил посол ФРГ в республике.

"Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен. Теперь такова политика ЕС и это очень печально… Что касается Германии, то мы также пересматриваем отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень широкие и глубокие отношения"

– Петер Фишер

Он напомнил, что Германия и Соединенные Штаты – самые крупные доноры сотрудничества Грузии в целях развития.

"Мы решили не брать на себя новые обязательства перед Грузией, поэтому на данный момент у Германии нет новых финансовых обязательств для Грузии"

– немецкий дипломат

Он также рассказал, что Германия уже отказалась от проведения большого правового форума, который должен был состояться в Берлине летом.

Помимо этого, Фишер обратился к грузинам с призывом задуматься о том, насколько для них важно стать частью Евросоюза.

"Мы должны быть в гораздо лучшем положении, мы должны двигаться вперед и обращаюсь к нашим грузинским друзьям: мы хотим, чтобы вы вступили в ЕС, но вы знаете процесс"

– посол ФРГ

Он подчеркнул, что страна, желающая войти в ЕС, должна соответствовать его стандартам, иначе она не сможет этого сделать.

"Так что граждане Грузии и грузинские друзья должны думать о том, насколько важен ЕС для вас, ваших детей и внуков. Если вы этого хотите, то вам нужно вернуться на наш курс"

– немецкий посол