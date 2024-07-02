Вестник Кавказа

Германия пересмотрит отношения с Грузией

Германия пересмотрит отношения с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Германии в Грузии Петер Фишер анонсировал пересмотр отношений с республикой. Ранее об этом сообщил Евросоюз.

Германия собирается пересмотреть свои отношения с Грузией. Об этом заявил посол ФРГ в республике.

"Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен. Теперь такова политика ЕС и это очень печально… Что касается Германии, то мы также пересматриваем отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень широкие и глубокие отношения"

– Петер Фишер

Он напомнил, что Германия и Соединенные Штаты – самые крупные доноры сотрудничества Грузии в целях развития.

"Мы решили не брать на себя новые обязательства перед Грузией, поэтому на данный момент у Германии нет новых финансовых обязательств для Грузии"

– немецкий дипломат

Он также рассказал, что Германия уже отказалась от проведения большого правового форума, который должен был состояться в Берлине летом.

Помимо этого, Фишер обратился к грузинам с призывом задуматься о том, насколько для них важно стать частью Евросоюза.

"Мы должны быть в гораздо лучшем положении, мы должны двигаться вперед и обращаюсь к нашим грузинским друзьям: мы хотим, чтобы вы вступили в ЕС, но вы знаете процесс"

– посол ФРГ

Он подчеркнул, что страна, желающая войти в ЕС, должна соответствовать его стандартам, иначе она не сможет этого сделать.

"Так что граждане Грузии и грузинские друзья должны думать о том, насколько важен ЕС для вас, ваших детей и внуков. Если вы этого хотите, то вам нужно вернуться на наш курс"

 – немецкий посол

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1495 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В МИД Грузии отреагировали на решение ЕС заморозить интеграцию

В МИД Грузии отреагировали на решение ЕС заморозить интеграцию

Евросоюз отменил Грузию

Евросоюз отменил Грузию

Евросоюз не смог объяснить Грузии губительность закона об иноагентах

Евросоюз не смог объяснить Грузии губительность закона об иноагентах

Скромный индус, русофобка и Урсула: Чего России и Кавказу ждать от новых властей ЕС?

Скромный индус, русофобка и Урсула: Чего России и Кавказу ждать от новых властей ЕС?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы