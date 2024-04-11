Время намаза в Москве и Московской области на май 2024 – расписание

Намаз – это мусульманская молитва, которая совершается в строго определенное время. Представляем расписание времени намаза для Москвы и Московской области от ДУМ РФ на май 2024 года.

Намаз – это молитва, один из пяти столпов ислама, наряду с шахадой (свидетельством), уразой (постом), хаджем (паломничеством) и закятом (милостыней).

В день мусульманин совершает 5 обязательных намазов:

Фаджр – предрассветная молитва;

Зухр – полуденная молитва ;

Аср – послеобеденный (послеполуденный) намаз;

Магриб – вечерний намаз (после захода солнца);

Иша – ночная молитва.

Есть еще дополнительная молитва шурук – она совершается через 20-40 после восхода.

Точное время каждого намаза зависит от положения солнца. Поэтому оно будет разным для каждой местности и каждой даты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представляем время намазов в мае 2024 года для Москвы и Московской области по информации ДУМ России.

Расписание намазов на май 2024

Дата – день недели – Фаджр – Шурук – Зухр – Аср – Магриб – Иша. Время московское

1 мая – среда - 2:33; 4:40; 12:33; 16:35; 20:14; 22:20;

2 мая – четверг - 2:32; 4:38; 12:33; 16:35; 20:16; 22:21;

3 мая – пятница - 2:31; 4:36; 12:33; 16:36; 20:18; 22:22;

4 мая – суббота - 2:30; 4:34; 12:33; 16:37; 20:20; 22:23;

5 мая – воскресенье - 2:29; 4:31; 12:33; 16:38; 20:22; 22:24;

6 мая – понедельник - 2:28; 4:29; 12:33; 16:39; 20:24; 22:25;

7 мая – вторник - 2:27; 4:27; 12:32; 16:39; 20:26; 22:26;

8 мая – среда - 2:26; 4:25; 12:32; 16:40; 20:28; 22:27;

9 мая – четверг - 2:25; 4:23; 12:32; 16:41; 20:30; 22:28;

10 мая – пятница - 2:24; 4:21; 12:32; 16:42; 20:32; 22:29;

11 мая – суббота - 2:23; 4:19; 12:32; 16:43; 20:34; 22:30;

12 мая – воскресенье - 2:22; 4:17; 12:32; 16:43; 20:36; 22:31;

13 мая – понедельник - 2:20; 4:15; 12:32; 16:44; 20:38; 22:33;

14 мая – вторник - 2:18; 4:13; 12:32; 16:45; 20:39; 22:34;

15 мая – среда - 2:17; 4:12; 12:32; 16:45; 20:41; 22:36;

16 мая – четверг - 2:15; 4:10; 12:32; 16:46; 20:43; 22:38;

17 мая – пятница - 2:13; 4:08; 12:32; 16:47; 20:45; 22:40;

18 мая – суббота - 2:11; 4:06; 12:32; 16:48; 20:47; 22:42;

19 мая – воскресенье - 2:10; 4:05; 12:32; 16:48; 20:49; 22:44;

20 мая – понедельник - 2:08; 4:03; 12:32; 16:49; 20:50; 22:45;

21 мая – вторник - 2:06; 4:01; 12:32; 16:50; 20:52; 22:47;

22 мая – среда - 2:05; 4:00; 12:32; 16:50; 20:54; 22:49;

23 мая – четверг - 2:03; 3:58; 12:32; 16:51; 20:55; 22:50;

24 мая – пятница - 2:02; 3:57; 12:33; 16:52; 20:57; 22:52;

25 мая – суббота - 2:01; 3:56; 12:33; 16:52; 20:59; 22:54;

26 мая – воскресенье - 1:59; 3:54; 12:33; 16:53; 21:00; 22:55;

27 мая – понедельник - 1:58; 3:53; 12:33; 16:53; 21:02; 22:57;

28 мая – вторник - 1:57; 3:52; 12:33; 16:54; 21:03; 22:58;

29 мая – среда - 1:55; 3:50; 12:33; 16:55; 21:04; 22:59;

30 мая – четверг - 1:54; 3:49; 12:33; 16:55; 21:06; 23:01;

31 мая – пятница - 1:53; 3:48; 12:33; 16:56; 21:07; 23:02.