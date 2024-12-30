Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Юрий Бочаров, Израиль

События последних двух месяцев перетасовали все геополитические карты на Ближнем Востоке. Заключение мира Израиля с Ливаном, обещавшим решить вопрос с «Хезбаллой», падение режима Асада в Сирии и уход оттуда проиранских сил, а также попытки Турции упорядочить свои взаимоотношения с курдами формируют новые перспективы развития всего региона.

После падения власти Башара Асада в Сирии и действий победителей, заявивших, что они не хотят конфронтации, а намерены заняться проблемами самой Сирии, ситуация на всем Ближнем Востоке несколько стабилизировалась. Фактически распалась ось, которую Тегеран десятилетиями формировал вокруг Израиля, вкладывая в нее десятки миллиардов долларов. Власти Ирана практически перестали озвучивать актиизраильские лозунги и звать всех на джахад с Израилем. Даже проиранские вооруженные группировки в Ираке согласились прекратить обстрелы Израиля в рамках договоренности с правительством Ирака.

© Фото: ЦАХАЛ

Ситуация в регионе начала успокаиваться, хотя ЦАХАЛ продолжает боевые действия как в Ливане, так и в секторе Газа, власти Палестинской автономии ведут бои на своей территории с боевиками «исламского джахада», а до мира и спокойствия вокруг Израиля, да и всего Ближнего Востока, еще далеко.

Будут ли Израиль и США бомбить Иран?

Приход новой администрации Дональда Трампа с ее неприятием иранской политики возродил в ультраправых кругах Израиля дискуссию - не пришло ли время покончить с Ираном, нанеся удар по всем его ядерным и военным объектам. Созданный в августе 2024 году Специальный комитет израильского парламента по анализу оборонного бюджета заявляет, что избрание Трампа президентом США создает возможность «окончательно устранить иранскую угрозу». Согласно опубликованному 6 января докладу комитета, созданного премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в результате возвращения Трампа в Белый дом США начнут кампанию «максимального давления» против Ирана. Министр стратегических вопросов Рон Дермер по итогам ноябрьской встречи с Трампом высказал мнение, что избранный президент США поддержит израильский удар по ядерным объектам Ирана.

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Сейчас США продолжают оказывать значительную военную поддержку Израилю, предоставляя военную помощь на сумму около $3,8 млрд в год, а также дополнительные системы противоракетной обороны и войска для защиты Израиля от возможных атак со стороны Ирана. Однако участие американских войск в конфликтах требует одобрения Конгресса, и некоторые американские законодатели выражают обеспокоенность по поводу растущей вовлеченности США в региональные конфликты.

Если Израиль вдруг ввяжется в прямые боевые действия с Ирном или начнет бомбить иранские ядерные центры, то что предпримут США? Будут ли они продолжать оказывать военную поддержку Израилю или вмешаются в конфликт?

Естественно, что без поддержки США Израилю нет даже смысла наносить удар по Ирану и развязывать новую региональную войну. Если вспомнить две последние атаки, проведенные Израилем в ответ на иранские обстрелы, то для обеих сторон они были элементами имиджевой войны. Никто не хотел воевать, но для поддержки боевого духа собственного населения нужно что-то предпринять. Иран, выпустив более 200 ракет по Израилю, подавляющая часть которых была сбита еще на подлете к стране, заявил о своем «грозном ответе сионистам». Израиль, после долгих дебатов на тему, что бомбить - экономику или военных - показательно разбомбил один военный завод и, не потеряв ни одного самолета, продемонстрировал хлипкость его иранской ПВО.

Поможет ли война делу мира?

Именно возможность без особых потерь прорвать систему ПВО Ирана и возродила дискуссию о том, не пора ли Израилю одним махом разрушить всю ядерную программу Ирана. Однако последствия этой атаки трудно оценить. Скорее всего, она только замедлит, как уже было не раз, ядерную программу Ирана, но не остановит ее.

Сценарий гражданской войны в Иране в результате постоянных бомбардировок военных и промышленных объектов силами как Израиля, так и США представляется маловероятным, но возможным. Иран имеет сложную политическую и социальную структуру, и любые внешние военные действия могут вызвать значительные внутренние потрясения. Однако Иран обладает сильной системой внутренней безопасности и контроля, что делает вероятность гражданской войны низкой. Пока, несмотря на внутренние протесты и экономические трудности, иранское правительство смогло сохранить власть и подавить оппозицию.

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Тем не менее если внешние атаки будут продолжаться и приведут к значительным разрушениям и экономическим трудностям, это может усилить внутренние протесты и недовольство в Иране. В таком случае, возможно, оппозиционные силы могут попытаться воспользоваться ситуацией для смены власти. Однако вероятность того, что новая власть будет более светской и прозападной, остается низкой, учитывая глубокие религиозные и культурные корни иранского общества. В любом случае, ситуация в Иране остается сложной и многогранной, и предсказать точное развитие событий крайне сложно.

Изменение курса Ирана на более прозападный и менее воинственный путем военной операции силами Израиля и США - крайне сложная задача. Военные действия могут вызвать значительные разрушения и человеческие жертвы, но они не гарантируют изменения политического курса страны.

Кроме того, внешние военные вмешательства часто приводят к непредсказуемым последствиям и могут усугубить региональную нестабильность. История показывает, что смена режима с помощью военной силы редко приводит к долгосрочным положительным изменениям и может вызвать длительные конфликты и хаос. Таким образом, хотя военная операция может нанести значительный ущерб Ирану, она вряд ли приведет к выгодным Израилю политическим изменениям и может иметь серьезные негативные последствия для региона и мира в целом. Так что вряд ли в ближайшей перспективе стоит ожидать прямой конфронтации Израиля с Ираном.

Новые угрозы миру в регионе

В то же время Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией. Этот вывод лежит в отчете Комиссии по анализу оборонного бюджета и стратегии безопасности под руководством отставного генерала Яакова Нагеля. С одной стороны, комиссия порекомендовала правительству существенно увеличить расходы на оборону, с другой – подчеркнула риск того, что Турция объединится с сирийскими группировками.

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Отчет был представлен премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и министру финансов Бецалелю Смотричу 6 января. Нетаньяху заявил:

Мы становимся свидетелями фундаментальных изменений на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот доклад — «дорожная карта» для обеспечения будущего Израиля

Словом, вероятность того, что последние события в регионе поставят точку в конфликтах низка. Конфликты будут то тухнуть, то разгораться, уж очень много интересов сильных мира сего пересекаются в регионе Ближнего Востока. Мало кто готов договариваться, а уж тем более в чем-то уступать.