Великий визирь Сельджуков Низам аль-Мульк

В свое время представители тюркского племени огузов – сельджуки - изменил историю Востока. Престиж Сельджукского государства поднялся на небывалую высоту, когда на службе у сельджуков состоял визирь Низам аль-Мульк. Что это за человек, чем он занимался и какое влияние оказывал на власти предержащих – расскажем в этом материале.

Владения Империи Cельджуков охватывали территории современных Сирии, Ливана, Палестины, Ирака, Ирана, Южного Кавказа, Средней Азии...

Между наукой и религией

Низам аль-Мульк родился в самом начале XI века на территории современного Ирана. В раннем возрасте он лишился матери, но отец стремился дать ему хорошее образование, веря, что сына ждет великое будущее. Низам с детства проявлял интерес к точным наукам и религии. Учился в Ираке, Хорасане, Эсфахане и Нишапуре. Своими главными учителями он считал имама аль-Кушайри и одного из самых известных шейхов Хорасана Абу Али Фармади, который разбирался в разных науках.

Однажды казначей султана Малик-шаха пожаловался султану, что Низам аль-Мульк ежегодно отдает 300 тыс. динаров исламским законоведам и суфиям. Малик-Шах спросил своего визиря, почему он так поступает. Низам ал-Мульк ответил:

Стрелы воинов летят не так далеко, а молитвам ни что не может помешать достичь Аллаха.

Изрек это визирь и тут же попросил увеличить численность армии.

В политике

Низам аль-Мульк был одним из величайших государственных деятелей исламского и тюркского мира. Он служил визирем сельджукского султана Алп-Арслана и его сына султана Малик-шаха I в течение почти трех десятков лет. В ходе своей работы на должности визиря они провел обширные реформы: занимался строительством больниц и мечетей, а также всячески способствовал тому, чтобы войско сельджуков стало сильнейшей армией того времени. В его самой известной работе «Сиясатнаме» («Книге о политике») даются советы руководителям, анализируются административные, финансовые, политические, военные, социальные и культурные аспекты территорий, вхдивших в империю.

Вне политики

Хотя государственные дела занимали большую часть времени Низам аль-Мулька, он уделял внимание наукам и искусству. Визирь был хафизом, то есть знал Коран наизусть, а также большим знатоком исламской юриспруденции и хадисов. Низам аль-Мульк брал уроки хадисов у великих ученых, а потом собрал их в научные советы, которые учредил в городе Рей и Багдаде. Аль-Мульк приказал построить медресе в Нишапуре для шафиитского ученого аль-Джувайни, известного как имам аль-Харамайн – "ведущий мастер двух священных городов" (Мекки и Медины). В Багдаде визирь основал медресе Низамия, профессором которого назначил известного исламского богослова, имама аль-Газали.