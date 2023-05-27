Какой след оставили сельджуки в Турции и Иране

Турки-сельджуки объединяли под своей властью множество народов. Во время правления этой династии на ее территориях процветали культура и наука, появилось яркое самобытное искусство, которое отразило в себе своеобразие этносов, населявших эти земли.

Кто такие сельджуки

Сельджуки – древние племена, создавшие в XI веке в результате завоеваний обширное государство. Сельджукская цивилизация объединяла народы от Средней Азии до Средиземного моря и сформировала целостное культурное пространство, куда вошли часть Средней Азии, большую часть Ирана, Азербайджана, Ирак, Армения, Малая Азия, Грузия и некоторые другие территории. Образование сельджукского государства было тесно связано с территорией нынешнего Туркменистана.

Основателем династии считают Сельджука ибн Дукака, возглавлявшего племя кынык. Государство Сельджукидов просуществовало с 1038 по 1308 год, а своего расцвета достигло во времена правления Мелик-шаха. Правление сельджуков оказало значительное влияние на науку, образование, культуру и архитектуру. Сохранившиеся архитектурные памятники этой цивилизации указывают на высокий художественный вкус их создателей и мастерство работы с самыми разными материалами – металлом, керамикой, стеклом, камнем, кирпичом, глиной, гипсом.

Турция

Конья во времена сельджукского правления была провозглашена столицей государства и сразу стала центром культуры. На сегодняшний день на территории города сохранились некоторые архитектурные памятники, возведенные при сельджуках.

Мечеть Ала ад-Дина (Конья)

Самая старая мечеть в Конье находится в центре города, а вокруг нее расположено несколько медресе. Строительство мечети Ала ад-Дина было начато на месте, которое сейчас называют холмом Ала ад-Дина, во время правления сельджука султана Месуда I. Здание приняло свой окончательный вид, очень близкий к нынешнему облику мечети, и было открыто для поклонения во времена Кей-Кубада I. Во дворе мечети находится усыпальница анатолийских правителей-сельджуков Месуда I, Кылыч Арслана II, Сулеймана II, Кей-Кубада I, Кылыч Арслана IV. Это здание имеет типичную для архитектуры сельджуков шатровую крышу. У сельджуков такой вид крыши позаимствовали монголы.

Медресе Тонкого минарета (Конья)

Медресе Индже Минарели, что буквально означает «медресе тонкого минарета», расположено рядом с мечетью Ала ад-Дина. Это медресе является одним из первых университетов Анатолии и считается одним из самых выдающихся образцов турецко-исламской архитектуры. Он находится в Предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание завораживает красотой своих ворот, украшениями из плитки и каменной кладкой с геометрическими и цветочными мотивами. Главные ворота медресе считают одним из лучших образцов каменной кладки сельджуков. Внутренняя часть минарета медресе украшена растительными и геометрическими мотивами. Надпись «Собственность Бога» и коранический стих Аят аль-Курси написаны на нем одним из древних видов арабского письма - куфическим шрифтом. Медресе привлекает внимание своим бирюзовым минаретом, облицованным белыми кирпичами. В превращенном в музей здании демонстрируются некоторые из наиболее хорошо сохранившихся примеров сельджукской архитектурной символики.

Иран

Мечеть Джами (Исфахан)

«Пятничная мечеть» в Исфахане является одной из самых старых мечетей в Иране. Именно ее брали за образец при строительстве многих религиозных зданий мусульманского мира. Строительство мечети шло очень долго – первый камень был заложен приблизительно в 771 году н.э. Ее несколько раз перестраивали. Достроили уже к концу XX века. Несмотря на вклад многих династий в архитектуру мечети, главным ее архитектором считают мастера эпохи сельджуков. Он внес ряд инновационных на тот момент изменений в архитектуре здания. К мечети были добавлены две куполообразные секции, также были добавлены мукарны и геометрические узоры.

Гробница Сегонбад (Урмия, Западный Азербайджан)

Возраст этого сооружения, расположенного в центре Урмии, насчитывает более 800 лет. Сегонбад был спроектирован и построен архитектором Мансуром бин Мусой в 1201 году по заказу сельджукского эмира Шишката Музаффери. Корпус здания выполнен из известкового кирпича. Украшения входа в гробницу уникальны в своем роде. Камни и кирпичи, использованные в строительстве, украшены геометрическими узорами и куфической каллиграфией. Портал здания украшен мукарнами.

Эта форма характерного для исламской архитектуры орнаментированного свода представляет собой своеобразные соты. Внешняя поверхность здания также украшена своеобразным орнаментом. 7 декабря 1935 года сооружение было объявлено национальным достоянием Ирана и превращено в музей.