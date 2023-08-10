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В мире спорта всегда происходит множество уникальных и значимых событий: кто-то бьёт мировые рекорды и радуется своим достижения, а кто-то воспитывает целые поколения великолепных спортсменов и вместе с ними вечно живет идеей хоккея, футбола, баскетбола, тенниса и другими видами спорта.

Но некоторые пошли еще дальше – прославились действительно уникальными достижениями в спортивном мире. Одним из таких героев стал японский футболист Кадзуеси Миура.

Кто такой Кадзуеси Миура?

Кадзуеси Миура по праву можно считать уникальным футболистом. Многие из любителей футбола и не слышали о нем, но у себя на родине – Японии – Миура давно стал настоящей легендой. Человеку в феврале исполнилось 56, а он по-прежнему играет в профессиональный футбол, являясь самым возрастным действующим футболистом.

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Если большинство футболистов вешают бутсы на гвоздь в 34-35 лет, то для Миуры возраст не помеха. Он обладает уникальными достижениями - 35 сезонов в профессиональном футболе и пять десятилетий футбольной карьеры.

Биография футболиста

Кадзуеси Миура родился 26 февраля 1967 года и известен футбольному обществу прозвищем Король Кадзу. Игрок с 2005 года принадлежит футбольному клубу «Иокогама» и провел за него 278 матчей. Последние несколько лет он выступал на правах аренды за австралийский «Сидней», а сейчас защищает цвета португальского клуба «Оливейренсе».

О детских и юношеских годах спортсмена мало что известно. Достоверно лишь то, что в 15 лет он твердо решил связать свою жизнь с футболом несмотря ни на что. Воодушевленный мечтой Миура бросил учебу в школе и в возрасте 15 лет отправился в Бразилию - рассадник звезд мирового футбола и родину таких великих футболистов как: Пеле, Гаринча, Роналдо, Рональдиньо, Роберто Карлос. Там он обучался в футбольной академии небольшого клуба, а затем подписал свой первый профессиональный контракт с бразильским «Сантосом».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Бразилии Кадзу выступал до 1990 года, где совершенствовал свои футбольные навыки. Затем он вернулся на родину, перейдя в клуб «Верди Кавасаки». В Японии Миура и сыскал свою славу, став в 1993 году самым ценным игроком японской лиги.

Достижения Миуры

Чтобы развеять все сомнения на счет известного только в узких кругах футбольного сообщества японца, следует взглянуть статистику его выступлений в сборной Японии по футболу:

89 сыгранных матчей;

55 забитых мячей;

Второе место в списке лучших бомбардиров сборной Японии за всё время;

14 голов за одну квалификацию отборов к чемпионату мира по футболу 1998 года;

Победа в Кубке Азии по футболу в 1992 году.

Уникальность футболиста также заключается в том, что он стал первым азиатом в итальянском футболе. В 1994 году он был арендован клубом «Дженоа», в составе которого провел 21 матч и забил 1 гол в принципиальном дерби с «Сампдорией».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 1999 году Кадзу отправился покорять поля Хорватии, подписав контракт с клубом «Кроация» (ныне - «Динамо Загреб»). Однако, не отличившись успехами, Миура через год возвращается на родину, где успешно выступает в местных клубах и краткосрочных арендах за рубежом. Несмотря на не совсем яркую карьеру в Европе, именно Кадзу положил начало процессу покорения топ лиг легионерами из Азии.

Где сейчас Миура?

Помимо продолжающейся футбольной карьеры, Кадзу владеет собственной торговой маркой «Кадзу Финт» и занимается благотворительностью. В свободное время он играет в мини-футбол за сборную Японии, где также имеет достижения - в матче против Бразилии, закончившимся со счетом 3:3, Миура отдал голевой пас.

Конечно, к сожалению, годы берут свое и футболист со временем будет появляться на поле все реже и реже, но это не отменяет его уникальности и фантастических результатов в таком возрасте.

Если верить данным известных интернет-порталов, возрастной рекорд Миуры был побит другим футболистом, вышедшим на поле в профессиональном матче в возрасте 60 лет. Однако в отличие от японца, проведшего яркую карьеру во многих клубах, этот случай единичный. Кадзуеси Миура по праву считается самым возрастным действующим футболистом на Земле.