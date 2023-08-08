Англия или Китай – где и когда зародился футбол?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие хоть раз, но смотрели футбольный матч и болели за любимую команду. Возможно, кто-то играл на уроках физкультуры или после школы рядом с домом на знакомом поле.

Миллионы людей знакомы с футболом, но какая часть задумывалась о том, где и когда зародился этот вид спорта? Давайте узнаем подробнее и разберемся, кто и когда изобрел эту знакомую нам с детства игру.

Как появился футбол?

В 2004 году FIFA подтвердила информацию, что футбол впервые упоминается в древнекитайских летописях, хоть и названия этого вида спорта не существовало. В те времена игра в мяч служила тренировкой воинов, чтобы они не теряли свою форму.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбол стал настолько популярен в Древнем Китае, что в него стали играть и на церемониях, и на праздниках. Разумеется, игроками были все те же воины, а остальные люди – зрителями.

Корни футбола

Независимо от упоминаний о Древнем Китае создательницей футбола принято считать Англию. Именно она «создала» футбол в привычном для всех поклонников этого вида спорта понимании. На Туманном Альбионе появились первые правила, клуб, ассоциации и даже название игры.

Запрет футбола

Изначально английский футбол был очень жестким – в нем отсутствовали правила, игра велась не только ногами, но и руками, а футболисты дрались между собой ради того, чтобы забить гол. Такие методы ведения игры привели к запрету футбола в 1313 году указом короля Эдуарда II. Люди долго пытались изменить игру, так как штрафы за нее были большими, а заняться на улице было нечем.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но спустя время запрет на футбол был снят в Шотландии, а уже в XVII веке он вернулась и в Англию. Футбол считался игрой для низших слоев населения на протяжении долгих лет, однако для признания английскому сообществу потребовалось 200 лет. Далее пошло развитие.

Год рождения футбола

Если бы не богачи, то футбол не получил развития. После его признания зажиточные массы заинтересовались новым досугом и основали первый футбольный клуб – «Шеффилд». Позже появилась и футбольная ассоциация.

сайт фк "Шеффилд"

Годом рождения футбола в мировом сообществе принято считать 1863 год. Тогда на базе ассоциации были разработаны первые официальные правила игры, что дало серьезный толчок развитию футбола на планете. Несмотря на то, что игра в мяч раньше казалось странной, футбол стал активно распространяться по всей стране.

Первые матчи

В 1870 году состоялся первый международный футбольный матч с участием сборных Англии и Шотландии. Победу в игре праздновали родоначальники футбола, однако в последующих встречах им сопутствовали неудачи.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбол настолько преобразился, что уже в 1888 году в Англии прошел первый чемпионат среди профессионалов, в котором принимали участие 12 команд. После этого первенства король избавился от предрассудков по поводу футбола.

Образование FIFA

Игра распространилась по другим странам благодаря коммуникациям между людьми разных классовых слоев. Это привело к созданию в 1904 году Международной федерации футбола (FIFA), куда вошли Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания и Швейцария. Сейчас членами FIFA являются 211 стран.

Футбол прошел долгую историю - от запрета на законодательном уровне до игры, с которой знаком абсолютно каждый житель планеты Земля. Если все начиналось с тренировок для воинов, то сегодня любой желающий может выйти с мячом во двор и сыграть в «игру миллионов».