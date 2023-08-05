Австралия хочет провести у себя ЧМ-2034 

Опубликовано: 7:33, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Австралия намерена принять у себя ЧМ по футболу среди мужчин. В настоящее время австралийцы совместно с Новой Зеландией проводят женский ЧМ. Турнир завершится через две недели.

Австралия рассчитывает через 11 лет принять у себя чемпионат мира по футболу. Такое заявление сделал гендиректор Футбольной федерации страны.

"Мы рассматриваем успех чемпионата мира среди женщин как ступеньку к участию в других соревнованиях. Мы собираемся обратить внимание на мужской чемпионат мира 2034 года и клубный чемпионат мира 2029 года"

– Джеймс Джонсон

По его словам, Австралия в этом смысле хочет повторить путь Канады, которая 8 лет назад провела женский ЧМ, а в 2026 году примет мужской мундиаль вместе с США и Мексикой.

Женский ЧМ-2023

Турнир проходит сразу в двух странах – Австралии и Новой Зеландии. Он стартовал 20 июля, а завершится 20 августа. В первенстве участвуют 32 сборные.