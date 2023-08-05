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Австралия хочет провести у себя ЧМ-2034 

Австралия хочет провести у себя ЧМ-2034 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Австралия намерена принять у себя ЧМ по футболу среди мужчин. В настоящее время австралийцы совместно с Новой Зеландией проводят женский ЧМ. Турнир завершится через две недели. 

Австралия рассчитывает через 11 лет принять у себя чемпионат мира по футболу. Такое заявление сделал гендиректор Футбольной федерации страны. 

"Мы рассматриваем успех чемпионата мира среди женщин как ступеньку к участию в других соревнованиях. Мы собираемся обратить внимание на мужской чемпионат мира 2034 года и клубный чемпионат мира 2029 года"

– Джеймс Джонсон 

По его словам, Австралия в этом смысле хочет повторить путь Канады, которая 8 лет назад провела женский ЧМ, а в 2026 году примет мужской мундиаль вместе с США и Мексикой. 

Женский ЧМ-2023 

Турнир проходит сразу в двух странах – Австралии и Новой Зеландии. Он стартовал 20 июля, а завершится 20 августа. В первенстве участвуют 32 сборные. 

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