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Италия и Турция хотят вместе провести ЧЕ по футболу

Италия и Турция хотят вместе провести ЧЕ по футболу
Италия и Турция выдвинули общую заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. На данный момент страны являются единственными претендентами на проведение ЧЕ.

Италия и Турция намерены вместе провести чемпионат Европы по футболу 2032. Обе страны уже попросили УЕФА объединить их отдельные заявки в совместную.

В скором времени организация займется изучением общей заявки, чтобы удостовериться в том, что она соответствуют предъявляемым требованиям.

Справка:

Италия проводила Евро - в 1968 и 1980 годах. Турция ранее никогда не принимала у себя Евро.

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