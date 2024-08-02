Вечер 12 августа — вечер 13 августа: национальный траур в Израиле

9-й день иудейского месяца Ав — самый печальный день в еврейском календаре, означающий конец еврейского существования на земле древней Иудеи в качестве суверенного государства. О том, что произошло в этот день, рассказывает президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Талмуд перечисляет пять катастрофических событий, которые произошли 9 Ава, все они имеют отношение к связи еврейского народа с землей Израиля. Главные события этого дня — разрушение Первого и Второго Храмов, причем последнее привело к двухтысячелетнему периоду диаспоры, известному на иврите как галут (изгнание).

В постталмудическую эпоху в этот день продолжали происходить катастрофические для еврейской истории события: Первый крестовый поход, уничтоживший несколько еврейских общин, изгнания

из Англии в 1290 году

из Франции в 1306 году

из Испании в 1492 году.

В преддверии 9 Ава в 1942 году начались массовые депортации в лагерь смерти Треблинка обитателей Варшавского гетто.

Эти события настолько трагичны, что уже две тысячи лет назад мудрецы предписали евреям воздерживаться от всяких удовольствий с начала месяца, на который приходится 9 Ава. В память о разрушении обоих Храмов мудрецы объявили 9 Ава полным постом (длящимся с одного вечера до другого). Вдобавок к воздержанию от пищи запрещено пить жидкость, купаться, носить кожаную обувь, применять косметику и духи, вступать в интимную близость. 9 Ава можно работать, но так, чтобы это не отвлекало от траура этой даты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Траур и пост 9 Ава для горских евреев

Особенно скрупулезно соблюдают траур и пост 9 Ава представители нашей общины — горские евреи. Этот день у нас называют называют "Суруни", от глагола "ласур" ("отходить", "отклоняться") и от "hасара" ("удаление"): потому что "удалил Всевышний свой народ от себя, как отец негодного сына и непослушную дочь свою".

Другое значение этого слова – запрещение (от "асур" — ограничение), которое евреи накладывают на себя в день 9 Ава.

Во времена существования на Кавказе мелких мусульманских государств и при советской власти, не приветствовавшей религиозные традиции, во всех горско-еврейских общинах день Суруни отмечали с особым старанием. В этот день принято посещать могилы своих родных, а в синагогу приходят даже те, кто не посещает ее в большие праздники.

Суруни — один из важнейших дней годового цикла в традиции горских евреев. В этот день усиливается ощущение общности со всем еврейским народом, разбросанным по разным странам и континентам.