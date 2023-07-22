В Турции появятся школы для девочек? 

© Фото: Министерство национального образования Турции

Министр образования Турции Юсуф Текин заявил, что страна, если нужно, готова открыть школы исключительно для девочек. Почему возникла необходимость в таких школах, чем обернулись слова министра и появятся ли в Турецкой Республике раздельные школы - рассказываем в этом материале.

Что сказал министр образования?

На прошлой неделе в интервью государственному турецкому телеканалу A Haber министр образования Турции Юсуф Текин заявил, что в стране некоторые родители не отправляют своих дочерей в школы, поскольку все там ведется совместное обучение мальчиков и девочек.

Какова моя главная цель как министра? Сделать так, чтобы все девочки получали образование. Значит, нам надо открыть школы для девочек, если необходимо переубедить их родителей. Родители должны иметь возможность отправлять детей в школы для девочек, если они того хотят, или в школы для мальчиков

- сказал Текин.

Почему некоторые девочки в Турции не ходят в школу?

Все турецкие общеобразовательные школы обеспечивают смешанное обучение. По данным министерства образования Турции, в 2021-2022 годах около 850 тыс. девочек оказалось вне системы образования. Это примерно 8% всех детей женского пола в стране. Доля девочек, не посещающих школу, увеличивается по мере повышения уровня образования: 195 тыс. девочек не ходит в начальную школу, 298 тыс. - в среднюю и 373 тыс. - в старшую. По словам министра, родители не отправляют девочек в школы из-за консервативных религиозных убеждений.

Есть ли в Турции раздельные школы?

В Турции есть раздельные школы - религиозные образовательные учреждения Имам Хатип. Образовательная система Имам Хатип обеспечивает среднее образование и считается преемницей системы школ медресе Османской империи. В последние годы количество школ Имам Хатип увеличивается. По состоянию на 2019 год в них обучались более 1,3 млн человек. Один из наиболее известных выпускников школы Имам Хатип - президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Кто против школ для девочек?

После заявления Юсуфа Текина о возможности создания школ для девочек, турецкие политики разделились на два лагеря: тех, кто резко против такого решения, и тех, кто его поддерживает.

Лале Карабыйык, заместитель председателя главной оппозиционной Республиканкой народной партии (РНП), ответственная за образовательную политику, написала в соцсетях:

Идея создания школ для девочек в Турции не приемлема, поскольку возрастная группа от 0 до 18 лет в Турции считается детской, и те, кто не отправляет своих детей в школу по половому признаку, не считают их детьми. Ни при каких обстоятельствах министр образования не должен открывать двери для такого мировоззрения.

Юнал Озмен, бывший сотрудник Совета по образованию и дисциплине Министерства образования Турции заявил, что если семьи не отправляют своих детей в школу, в их отношении необходимо инициировать судебные разбирательства, а не легитимизировать подобного рода убеждения.

Профсоюз турецких учителей Eğitim-İş также осудил комментарий Текина, назвав его ”политикой ретрогрессии” в образовании, которая ”может отбросить страну на сто лет назад”.

Кто за школы для девочек

Член партии HUDA-PAR, поддержавшей Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в 2023 году, Шехзаде Демир заявил, что его партия согласна с комментариями по поводу совместного обучения:

Нельзя никого принуждать к тому, чтобы отправлять детей в образовательные учреждения с совместным обучением. Должны быть школы для девочек, а также школы для мальчиков. Как и школы с совместным обучением.

Мустафа Дестиджи, председатель партии BBP (Buyuk Birlik Partisi), которая также вошла в предвыборный Республиканский альянс, заявил, что всецело поддерживает предложение министра образования открыть отдельные школы для наших девочек:

Мы знаем, что те, кто против этого, под видом секуляризма продвигают повестку враждебности по отношению к вере и религии.

Что думает Эрдоган по поводу раздельного обучения?

В 2019 году на саммите G20 в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 80 женских университетов Японии - ”очень важная вещь”, и он представляет, как и в Турции может появиться нечто подобное. Вернувшись в Анкару, Эрдоган вновь напомнил о преимуществах раздельной образовательной системы по японской модели. Президент распорядился, чтобы Турецкий Совет Высшего образования изучил вопрос. Тогда, в 2019 году, большая часть турецкого общества, в том числе защитники прав женщин заявили о том, что японская образовательная система не может быть моделью для турецкой, поскольку не является идеальной. В целом турецкий президент придерживается достаточно консервативных взглядов в отношении смешанного образования.

Будут ли в Турции школы для девочек?

Юсуф Текин заявил, что ”не то имел в виду”, когда говорил о раздельном обучении:

Я не так выразился. Я просто хочу, чтобы девочки ходили в школу. У меня нет такого намерения, и работа по подготовке подобного решения в Турции не ведется.

Поскольку турецкая общественность довольно остро реагирует на вопросы, связанные с гендерным неравенством, скорее всего, в ближайшее время отдельных школ для девочек в Турции не будет.