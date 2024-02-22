В Ереване возмущены заявлениями из бундестага

В Ереване три дня гостила делегация бундестага во главе с председателем комиссии по правовым вопросам Элизабет Винкельмайер-Беккер. Из официальных сообщений о ее встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и можно сделать вывод, что в Ереване не получили из Берлина поддержки, на которую рассчитывали. Расскажем, почему так произошло.

Если оставить за скобками речь самого Пашиняна, произнесшего протокольный монолог "о динамичном характере взаимодействия" Армении и ФРГ, то официальная информация о встрече сводится к тому, что собеседники обменялись идеями относительно углубления сотрудничества Армения-Германия и Армения-Европейский союз, а также деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Винкельмайер-Беккер также встретилась министром внутренних дел, председателем Конституционного суда, министром юстиции, омбудсменом Армении. Здесь речь, понятно, шла о правовых вопросах шествии Армении по пути демократии.

Проблему политзаключенных в Армении Винкельмайер-Беккер комментировать не стала, заметив, что не обладает информацией по этому вопросу, но дежурно выступила "за верховенство закона" и "обеспечение права на справедливое судебное разбирательство". Кроме того, председатель комиссии бундестага почувствовала стремление армянских к реформам в полиции и увеличению роли женщин в правоохранительных органах. Других проблем, вероятно, у Армении сейчас нет.

В Ереване от германского депутата ждали несколько иного: надеялись на поддержку армянской демократии не избитыми словами, а конкретными делами: деньгами или обещаниями оказать военно-техническую помощь, ведь демократию же нужно как-то и от кого-то защищать.

Однако Элизабет Винкельмайер-Беккер ясно дала понять, что ввязываться в отношения Еревана и Баку Берлин не собирается, а готов лишь "в качестве честного партнера" поддержать мирный процесс.

Это вполне естественно, ведь с точки зрения международного права Карабах находится на территории Азербайджана. Об этом Винкельмайер-Беккер без обиняков заявила на пресс-конференции по итогам визита. Именно таким образом она ответила на вопрос, "выступит ли ФРГ с инициативой по обращению в Международный уголовный суд для начала рассмотрения дела о насильственном перемещении карабахцев".

Этот ответ сильно не понравился крайним националистическим силам в Ереване. Теперь они с возмущением задаются вопросами:

"Значит, Карабах находится на территории Азербайджана?" "О чем тогда 30 лет велись переговоры под эгидой ОБСЕ?" "С каких пор Пашинян определяет межгосударственные границы?"

Ответы на эти вопросы лежат на поверхности:

Да! Ни о чем. Минская группа ОБСЕ доказала свою неэффективность. С тех пор, как подписал капитуляцию, отказался от агрессии и решился на подписание мирного договора. Но даже при этом границы определяет не Пашинян. Для решения вопроса ведутся переговоры, создана комиссия, работают люди.

А пока одни работают, другие кликушествуют, пытаясь помешать установлению мира в регионе.