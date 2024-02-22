Вестник Кавказа

В Ереване возмущены заявлениями из бундестага

Павел Мартынов
В Ереване возмущены заявлениями из бундестага
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В Ереване три дня гостила делегация бундестага во главе с председателем комиссии по правовым вопросам Элизабет Винкельмайер-Беккер. Из официальных сообщений о ее встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и можно сделать вывод, что в Ереване не получили из Берлина поддержки, на которую рассчитывали. Расскажем, почему так произошло.

Если оставить за скобками речь самого Пашиняна, произнесшего протокольный монолог "о динамичном характере взаимодействия" Армении и ФРГ, то официальная информация о встрече сводится к тому, что собеседники обменялись идеями относительно углубления сотрудничества Армения-Германия и Армения-Европейский союз, а также деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Винкельмайер-Беккер также встретилась министром внутренних дел, председателем Конституционного суда, министром юстиции, омбудсменом Армении. Здесь речь, понятно, шла о правовых вопросах шествии Армении по пути демократии.

Проблему политзаключенных в Армении Винкельмайер-Беккер комментировать не стала, заметив, что не обладает информацией по этому вопросу, но дежурно выступила  "за верховенство закона" и "обеспечение права на справедливое судебное разбирательство". Кроме того, председатель комиссии бундестага почувствовала стремление армянских к реформам в полиции и увеличению роли женщин в правоохранительных органах. Других проблем, вероятно, у Армении сейчас нет.

В Ереване от германского депутата ждали несколько иного: надеялись на поддержку армянской демократии не избитыми словами, а конкретными делами: деньгами или обещаниями оказать военно-техническую помощь, ведь демократию же нужно как-то и от кого-то защищать.

Однако Элизабет Винкельмайер-Беккер ясно дала понять, что ввязываться в отношения Еревана и Баку Берлин не собирается, а готов лишь "в качестве честного партнера" поддержать мирный процесс.

Это вполне естественно, ведь с точки зрения международного права Карабах находится на территории Азербайджана. Об этом Винкельмайер-Беккер без обиняков заявила на пресс-конференции по итогам визита. Именно таким образом она ответила на вопрос, "выступит ли ФРГ с инициативой по обращению в Международный уголовный суд для начала рассмотрения дела о насильственном перемещении карабахцев".

Этот ответ сильно не понравился крайним националистическим силам в Ереване. Теперь они с возмущением задаются вопросами:

  1. "Значит, Карабах находится на территории Азербайджана?"
  2. "О чем тогда 30 лет велись переговоры под эгидой ОБСЕ?"
  3. "С каких пор Пашинян определяет межгосударственные границы?"

Ответы на эти вопросы лежат на поверхности:

  1. Да!
  2. Ни о чем. Минская группа ОБСЕ доказала свою неэффективность.
  3. С тех пор, как подписал капитуляцию, отказался от агрессии и решился на подписание мирного договора. Но даже при этом границы определяет не Пашинян. Для решения вопроса ведутся переговоры, создана комиссия, работают люди.

А пока одни работают, другие кликушествуют, пытаясь помешать установлению мира в регионе.

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