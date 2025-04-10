В Баку спели «Золушку» Вайнштейна

19 апреля во Дворце Гейдара Алиева в столице Азербайджана состоялся торжественный показ оперы «Золушка» уроженца Баку Леонида Вайнштейна, приуроченный к 80-летнему юбилею со дня рождения композитора. Расскажем, кто такой Леонид Вайнштейн и что за опера "Золушка".

Кто такой Леонид Вайнштейн?

Леонид Моисеевич Вайнштейн родился в Баку 20 апреля 1945 года. С детства мальчика окружала музыка. Родители, профессиональные музыканты, предопределили его будущее. Окончив в 1963 году теоретическое отделение Музыкального училища имени Зейналлы, он поступил на композиторское отделение Азербайджанской государственной консерватории им. Узеира Гаджибекова в класс Кара Караева.

Менее чем за 30 лет он написал три оперы, балет, произведения для симфонического оркестра и камерную музыку, участвовал в общественной жизни Азербайджана тех лет. Дважды, в 1967 и 1970 годах, становится чемпионом КВН в составе команды «Парни из Баку», взяв на себя роль музыкального руководителя коллектива.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

«Золушка» Вайнштейна

Одним из самых значимых произведений Вайнштейна считается опера «Золушка», премьера которой прошла в Баку 40 лет назад.

Второе рождение «Золушки» Вайнштейна состоялось на сцене «Геликон-Оперы», одного из лучших московских музыкальных театров, созданных в 1990 году Дмитрием Бертманом. Там опера сопровождается неизменным успехом и аншлагами и по сей день.

В 2024 году появилась телеверсия «Золушки», которая была записана на телеканале «Культура», что дало возможность познакомиться с оперой миллионам кинозрителей.

Музыка оперы — яркая, образная и легко запоминается. Мелодии арий Золушки и Принца, а также головокружительных танцев надолго остаются в памяти. По словам художественного руководителя «Геликон-Оперы» Дмитрия Бертмана «музыка «Золушки» невероятно театральна и буквально впадает в ухо».

Спектакль, показанный бакинскому зрителю, это не просто спектакль, я называю его детским мюзиклом. Это музыка, которая действительно достойна того, чтобы она постоянно звучала

— сын композитора, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

За дирижерским пультов во Дворце Гейдара Алиева стоял народный артист Азербайджана Ялчын Адыгезалов, а в зале среди зрителей были замечены вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, режиссер театра и кино, телеведущий, актер, общественный и политический деятель Юлий Гусман, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли, общественные и политические деятели Азербайджана.

Опера-мюзикл «Золушка» будет показана в Санкт-Петербурге и других городах.