Полный текст Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век. Ее подписали 26 сентября 2000 года президенты России и Армении Владимир Путин и Роберт Кочарян.

Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, была подписана 26 сентября 2000 года.

Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин и президент Армении Роберт Кочарян. Церемония состоялась в Москве.

Публикуем полный текст Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, размещенный на сайте Кремля.

Текст Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век

Президент Российской Федерации и Президент Республики Армения,

всесторонне рассмотрев состояние и перспективы развития всего комплекса российско-армянских отношений,

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи между Россией и Арменией, многовековые узы братства и взаимодействия народов двух стран, основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года,

будучи убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений стратегического партнерства, союзничества и взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения отвечает коренным интересам народов обеих стран,

отмечая важность и целесообразность согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества во всех областях межгосударственных отношений,

стремясь к развитию и совершенствованию интеграции в рамках Содружества Независимых Государств и соблюдая обязательства, вытекающие из участия Российской Федерации и Республики Армения в Содружестве, а также в Договоре о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года,

отмечая важность формирования многополярного мира и создания справедливого международного правопорядка XXI века, основанного на верховенстве права,

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международным стандартам в области прав человека,

договорились о нижеследующем:

1. Российская Федерация и Республика Армения на пороге XXI века исполнены решимости приумножать и укреплять дружбу между народами двух стран. Они будут строить свои отношения на основе широкомасштабного стратегического сотрудничества в духе взаимного доверия, руководствуясь принципами уважения суверенитета, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.

Незыблемой правовой основой нынешнего и последующего развития и углубления всесторонних связей, союзнического взаимодействия двух братских народов и государств является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года.

2. Российская Федерация и Республики Армения, занимая совпадающие или близкие позиции по актуальным международным проблемам, будут углублять конструктивное и систематическое внешнеполитическое взаимодействие на двусторонней основе, а также в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных и региональных организаций и форумов в интересах укрепления мира, стабильности и безопасности как в региональном, так и глобальном масштабе.

Российская Федерация поддерживает и приветствует вступление Республики Армения и Совет Европы.

3. Российская Федерация и Республика Армения подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава ООН, которые доказали свой универсальный и непреходящий характер, и будут способствовать дальнейшему укреплению и обновлению Организации Объединенных Наций и упрочению ее центральной роли в мировых делах.

Стороны исходят из того, что Организации Объединенных Наций принадлежит центральная роль в поддержании международного мира и безопасности при возрастающем в то же время значении региональных структур в предотвращении и мирном урегулировании межэтнических, межконфессиональных, территориальных и иных конфликтов в строгом соответствии с Уставом ООН, решениями Совета Безопасности ООН и нормами международного права.

Стороны высоко оценивают важные политические итоги Саммита тысячелетия и будут тесно сотрудничать в интересах успешного и результативного проведения Ассамблеи тысячелетия, а также призывают все государства – члены ООН внести свой конструктивный вклад в достижение этой цели.

Стороны отвергают военное вмешательство во внутренние дела суверенных государств в обход Устава ООН и без санкции Совета безопасности ООН.

Российская Федерация и Республика Армения подтверждают право каждого государства на выбор путей своего политического, экономического и социального развития и обеспечения собственной безопасности. Стороны считают, что действия государства по укреплению безопасности не должны приводить к формированию разделительных линий, порождать недоверие и осуществляться за счет безопасности других стран.

Российская Федерация и Республика Армения выступают за укрепление ключевой роли ОБСЕ в предотвращении и мирном урегулировании споров и конфликтов, в содействии обеспечению прав человека и основных свобод, включая права национальных меньшинств, в создании обстановки мира, согласия и прочной безопасности и стабильности в Европе.

4. Российская Федерация и Республика Армения будут последовательно работать над совершенствованием Содружества Независимых Государств в целях максимально эффективного задействования его интеграционного и миротворческого потенциала при уважении интересов всех государств-участников.

5. Российская Федерация и Республика Армения будут координировать свою внешнеполитическую деятельность с целью осуществления совместных или согласованных действий, направленных на укрепление безопасности в кавказском регионе. Российская Федерация и Республика Армения считают основой укрепления безопасности и развития сотрудничества на Кавказе взаимодействие всех стран региона, придавая особое значение конструктивной роли «кавказской четверки».

Стороны приветствуют инициативы международного сообщества, содействующие созданию климата доверия и сотрудничества в регионе.

6. Российская Федерация и Республика Армения выступают за скорейшее решение нагорнокарабахского конфликта исключительно мирными средствами на справедливой, приемлемой для всех сторон основе.

В этой связи Российская Федерация приветствует имеющий место прямой диалог на высшем уровне между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Республика Армения с удовлетворением отмечает конструктивную роль Российской Федерации в деле урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

7. Стороны будут активно взаимодействовать в обеспечении совместной обороны в рамках общих военно-стратегических задач на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Президенты Российской Федерации и Республики Армения считают, что усиление действенности Договора – важная гарантия обеспечения безопасности государств-участников.

Российская Федерация и Республика Армения будут развивать двустороннее военно-политическое сотрудничество, не направленное против третьих стран.

Российская Федерация и Республика Армения будут продолжать взаимодействие в пограничной сфере, основываясь на Договоре о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования от 30 сентября 1992 года.

8. Стороны убеждены в непреходящей ценности в современных условиях Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972г. как краеугольного камня стратегической стабильности и основы дальнейших сокращений стратегических наступательных вооружений. Они выступают против любых мер, размывающих цели и положения Договора по ПРО.

9. Важным направлением развития российско-армянских отношений является активизация сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе и международным, организованной преступностью и экстремизмом, с незаконным оборотом наркотиков, оружия, культурных и исторических ценностей. Стороны выступают с единых позиций в том, что касается необходимости решительно и окончательно пресечь деятельность террористов на Кавказе.

10. Российская Федерация и Республика Армения придают первостепенное значение углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества.

В этих целях Стороны будут максимально способствовать увеличению объемов торгового оборота, развитию кооперации, прежде всего в топливно-энергетическом секторе, цветной металлургии, химической и легкой промышленности, в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта и транспортной инфраструктуры, обработки драгоценных камней.

Стороны будут поддерживать дальнейшее развитие взаимодействия финансовых и банковских структур, реализацию совместных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением внебюджетных источников, формирование транснациональных финансово-промышленных групп, совместных предприятий и других организационно-хозяйственных структур с учетом взаимных интересов.

Стороны будут способствовать совершенствованию механизма регулирования и стимулирования внешнеэкономических связей, в том числе прямых связей между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными образованиями Республики Армения, а также между хозяйствующими субъектами.

Стороны отмечают необходимость дальнейшего наращивания деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения для скорейшего разрешения актуальных вопросов в этих областях.

11. Республика Армения и Российская Федерация выступают за скорейшее возобновление эксплуатации железнодорожных и других транспортных коммуникаций на Кавказе и готовы приложить все возможные усилия в этом направлении.

12. Российская Федерация и Республика Армения обеспечивают своим гражданам независимо от этнической принадлежности равные права и свободы без какой‑либо дискриминации. Они считают, что этнические русские, проживающие в Республике Армения, и этнические армяне, проживающие в Российской Федерации, – это органичные части российского и армянского обществ, фактор сохранения близости народов двух стран, надежный залог прочности их дружественных отношений. Стороны будут способствовать повышению роли русского языка в системе образования и общественно-культурной жизни Республики Армения с учетом исторически сложившегося значения русского языка во взаимоотношениях русского и армянского народов.

13. Считая одной из важнейших задач обеспечение экологической безопасности, Российская Федерация и Республика Армения будут в соответствии с их международными обязательствами и национальным законодательством стимулировать сотрудничество в этой области путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения мероприятий по защите и сохранению окружающей среды.

14. Российская Федерация и Республика Армения будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимные связи в сфере культуры, науки, здравоохранения, образования, информации, содействовать установлению прямых связей между законодательными органами, структурами государственной власти, общественными и молодежными организациями, организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учебными заведениями, средствами массовой информации.

Стороны будут поощрять сближение национальных систем образования путем сохранения общего образовательного и интеллектуального пространства, в том числе на основе разработки совместных программ обучения студентов и учащихся, подготовки и переподготовки специалистов, признания эквивалентности документов об образовании и о присвоении ученых степеней и званий.

Особое значение будет придаваться поддержке деятельности Российско-Армянского университета в Ереване.

15. Президенты Российской Федерации и Республики Армения убеждены, что XXI век открывает для народов обеих стран широкую перспективу союзнического взаимодействия, интенсивного углубления связей во всех областях в интересах всестороннего развития национальной экономики и культуры, обеспечения прочного мира, стабильности и гарантированной безопасности в кавказском регионе и во всем мире.