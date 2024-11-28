Тяжелые бои в Хаме. Иран сомневается в Астанинском процессе

Уже неделю продолжаются бои между армией Сирийского Арабского Государства и террористами из запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". 27 ноября боевики ХТШ перешли в наступление и взяли под контроль крупный город Алеппо и ряд других населенных пунктов. Боевики пытались также прорваться к Хаме и Хомсу, но правительственные войска дали им отпор.

Бои в Сирии

Сдерживать ХТШ армии президента Башара Асада удается с большим трудом. Тяжелые бои идут в Хаме. Как сообщает 4 декабря агентство SANA, ВС Сирии продолжают бить по скоплению террористов на севере провинции Хама. Под атакой находятся как сами боевики, так и маршруты их передвижений. Уничтожается живая сила и военная техника ХТШ. Другой источник, радиостанция Sham FM, передает, что асадовские войска отбили атаку боевиков около города Хама, инцидент произошел около населенного пункта Камхана.

Непростая ситуация и в Алеппо. Город остается под контролем боевиков, однако боестолкновения продолжаются. В результате боев они теряют живую силу, но ситуацией пока не может воспользоваться армия САР, так как занята Хамой. Как передает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии боевики борются друг с другом из-за "разногласий по поводу кражи имущества" сирийских граждан. 2 декабря SANA передавало, что боевики приступили к грабежам и хищению вещей жителей занятых кварталов Алеппо.

В некоторых районах Алеппо, где правительственные силы сохраняли присутствие, им грозил разгром. Командование ВС САР сообщает, что сегодня офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, попавшие в окружение в районе Эс-Сафира на юге Алеппо, при поддержке России сумели прорваться. Благодаря "совместной координации между Сирией и РФ на военном и политическом уровнях блокада была прорвана, обеспечен отход курсантов по направлению к городу Хомс", - говорится в заявлении Минобороны Сирии. В боях с террористами курсанты получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Размещенные на базе "Хмеймим" силы ВКС России участвуют в борьбе против наступающих сил ХТШ. За минувшую неделю сирийская авиация при поддержке российской ликвидировала свыше 1600 боевиков.

Если верить информации провластных сирийских СМИ, сейчас инициатива и успех на стороне правительственных войск. Телекомпания Al-Ikhbaria передает, что ВС Сирии установили контроль над районами, окружающими город Хама. По информации этого канала, подразделения сирийской армии полностью обеспечили безопасность в окрестностях города, и террористов в данной местности нет.

Правительственные войска смогли отразить атаки вооруженных формирований и вернуть контроль над населенным пунктом Туба, находящимся на северо-западе провинции Хама. Ранее газета Al Watan сообщала, что сирийские вооруженные силы смогли отодвинуть боевиков от города Хама как минимум на 20 км.

Министерство обороны Сирии предостерегает население от дезинформации. В одном из своих заявлений оно настоятельно рекомендовало не верить распространяемой рядом источников информации о проникновении бандформирований в два района города Хама. В ведомстве подчеркнули, что сирийские военнослужащие "находятся на окраинах города и на передовых позициях в надежных оборонительных укреплениях". Дамаск также говорит о том, что силы Асада "пользуются широкой поддержкой" сирийских граждан.

Переговоры по Сирии

Часть нового этапа сирийского конфликта - дипломатический процесс. В последние дни представители России, Ирана и Турции заявляли о необходимости проведения трехсторонних переговоров. 2 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о планах оживления Астанинского формата и проведения встреч со своими коллегами из РФ и ИРИ.

Еще вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который уже в Турции (туда он прибыл из Дамаска) встречался с Фиданом, говорил о возможной встрече "тройки" в Катаре 7-8 декабря на полях Дохийского форума. Но сегодня Аракчи поставил под сомнение астанинский процесс, выразив обеспокоенность его возможным крахом.

"Именно это мы и делали в рамках астанинского процесса, который был сформирован Ираном, Турцией и Россией, чтобы поддержать народ и правительство Сирии в проведении реформ, достижении стабильности и национального примирения и (решении) аналогичных проблем", - сказал он в ответ на вопрос об эффективности формата.

"Страны обязались сдерживать близкие к ним силы, и я очень обеспокоен крахом астанинского формата, а неспособность достижения целей приведет к его краху. У этого формата нет простой альтернативы. После консультаций с моим турецким коллегой господином Фиданом мы договорились в ближайшее время провести встречу в астанинском формате", - сообщил Аббас Аракчи.

Иран не отказывается от урегулирования в Сирии с Турцией и Россией и считает, что альтернативы "тройке" нет, но при этом ненапрямую критикует Анкару. В рамках четырех зон деэскалации Астанинского урегулирования Идлиб был зоной ответственности Турции. Анкара должна была сдерживать наступление ХТШ, но, как показали события 27 ноября, не справилась с этой задачей. Не могла или не хотела - это другой вопрос. Ранее Иран в эскалации в Идлибе и Алеппо обвинил израильскую сторону.

Относительно встречи 7-9 декабря в Дохе есть еще одно обновление. Она, как утверждает тот же Аракчи, состоится без участия представителей Катара. "В Дохе состоится встреча министров иностранных дел стран-участниц астанинского процесса по той причине, что главы МИД Ирана, России и Турции будут присутствовать на Дохийском форуме, но Катар не будет принимать участие в этих переговорах", - говорит министр.

До переговоров в Катаре Аракчи отправится 6 декабря в Багдад. Ирак, наряду с Ливаном, Сирией, Палестиной и Йеменом, является одной из зон интересов Ирана. Проиранские прокси и иранские войска, когда идут на помощь Асаду, направляются либо из Ирака, либо через иранскую территорию. Три дня назад отряды иракских бойцов из шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" отправились в Сирию на помощь войскам САР.

Также Иран держит связь с Россией. Сегодня в Москву прибыл заместитель главы канцелярии верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам аятолла Мохсен Куми.

Позиции России и Запада

Россия, в отличие от Ирана, не подвергает сомнению возможности Астанинского процесса. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, еще раз выразив солидарность с Дамаском и подтвердив приверженность целостности и суверенитету Сирии, выразила надежду на то, что "все государства, которые имеют влияние на ситуацию на земле в Сирии, будут использовать его в интересах скорейшего восстановления безопасности и стабильности в этой стране".

Под влиятельными государствами она, вероятно, имеет ввиду Турцию и Иран. У России с Турцией богатый опыт дипломатического урегулирования конфликтов в Сирии. Главы двух государств в 2018 и 2019 годах подписывали важные соглашения по Идлибу и северо-востоку Сирии.

На Западе тоже внимательно следят за ситуацией. На встрече 3-4 декабря главы МИД стран НАТО в Брюсселе обсудили атаку ХТШ. "Вчера мы встретились с королем Иордании Абдаллой II, большим другом НАТО. Мы подробно обсудили ситуацию в регионе, в особенности вокруг Ирана. Ситуация в Сирии была также подробно обсуждена", - сказал генсек альянса Марк Рютте. По его словам, дискуссия "не была направлена на конкретные решения", но стала "чрезвычайно полезной" для стран НАТО.

На международных площадках тема Сирии стала предметом бурных споров между представителями России и США. На экстренном заседании СБ ООН заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд призвал к деэскалации в Сирии и защите мирного населения и высказал обеспокоенность тем, что наступление боевиков возглавила ХТШ. При этом "тот факт, что ХТШ внесена в списки террористических организаций как США, так и ООН, не оправдывает дальнейших зверств со стороны режима Асада и его российских покровителей", – заявил Вуд, обвинив ВКС РФ и ВС САР в жертвах среди гражданского населения.

Постпред России при ООН Василий Небензя в долгу не остался: "Вы не смогли набраться смелости, чтобы осудить явный террористический акт, совершенный против мирных граждан в мирных сирийских городах". "Нет никаких иллюзий в том, что Вашингтон когда-либо искренне захочет бороться с международным терроризмом, – сказал Небензя. - Откровенно говоря, нас радует, что сейчас мы с вами находимся по разные стороны баррикад".

Одним словом, наряду с активными боями в Хаме в головах лидеров региона тоже разворачивается борьба относительно того, что предпринять и как остановить кровопролитие путем переговоров. Встреча в Дохе может стать одним из важных шагов в этом направлении, но многое зависит также от способности сирийской армии держать удар террористов.