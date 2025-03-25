Светлая седмица 2025: что это такое, что можно и нельзя делать?

Сразу после праздника Пасхи наступает самая радостная для православных неделя в году, которая называется Светлая седмица. В чем особенность Светлой седмицы, что можно и нельзя делать в это время - рассказываем в этом материале.

Что такое Светлая седмица?

Светлая седмица - это 6 дней после Пасхи до праздника Антипасхи. В православной церкви это время считается продолжением празднования Пасхи, в соответствии с чем все богослужения Светлой седмицы напоминают богослужения самой Пасхи. Светлая седмица как понятие существует только в православии: у католиков недели, посвященной празднованию Пасхи, нет. Связано это с тем, что предписание праздновать Светлую седмицу было принято на VI Вселенском соборе (собрании священнослужителей всех христианских церквей) в конце VII века, а католическая церковь этот собор и его решения не признает по сей день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Светлая седмица в 2025 году?

Светлая седмица всегда начинается после Пасхи: в 2025 году ее первый день - 21 апреля, а последний - 26 апреля. Сразу после пасхальной недели, 27 апреля, будет отмечаться праздник Антипасха.

Почему Светлая седмица так называется?

Слово ”Светлая” в названии седмицы означает ”радостный”, ”счастливый”. Слово ”седмица” в церковном обиходе значит ”неделя”, поэтому Светлую седмицу также нередко называют Светлой неделей после Пасхи.

Почему Светлая седмица - сплошная?

Особенность Светлой седмицы в том, что она сплошная. В рамках церковной терминологии, в сплошные недели или седмицы, пост не предусмотрен, даже по средам и пятницам, которые традиционно считаются постными днями в любое другое время. В дни Светлой седмицы есть можно всё, даже тем, кто готовится к причащению.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В чем особенность Светлой седмицы?

В Светлую седмицу в церквях проходят торжественные богослужения, напоминающие пасхальные, после утренней литургии совершается крестный ход, а в течение всей недели каждый день звонят церковные колокола. Все семь дней до Антипасхи в церквях открыты Царские врата, ведущие в алтарь, а возле них стоит особый пасхальный хлеб - артос.

Зачем открывают Царские врата?

Царские врата, расположенные на иконостасе храма или церкви, и отделяющие его алтарную часть от общей, символизируют врата Рая. Открывают Царские врата, которые в день Пасхи считаются символом Гроба Господня, во время службы Полунощница, и открытыми они остаются до субботы. Открытые на Светлой седмице Царские врата позволяют верующим прикоснуться к Божьей благодати.

Что такое артос?

Артос - это особый пасхальный хлеб, который, как считается, стал прообразом и вдохновением пасхальных куличей, выпекаемых к Светлому Христову Воскресению. Артос, который в переводе с греческого означает ”хлеб”, первыми начали делать и оставлять для Иисуса Христа после его Вознесения апостолы, таким образом обозначая Его незримое присутствие рядом. Пасхальный артос в церкви освещается на Пасху и всю Святую седмицу до субботы он лежит у алтаря. В субботу, после литургии, артос разделяется и раздаётся прихожанам. Традиционно, этот хлеб едят только по особым случаям, в том числе во время болезни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно и нельзя делать на Светлой седмице?

Церковь рекомендует в шесть дней Светлой седмицы радоваться празднику Пасхе, прославлять Иисуса Христа, молиться о здоровье и благополучии, ходить, по возможности, на церковные службы и помогать нуждающимся. Хотя неделя и праздничная, в неё не стоит злоупотреблять алкоголем. Больше, как таковых, запретов на Светлую седмицу нет, кроме общехристианских, призывающих верующих отказаться от уныния, злословия и других греховных пристрастий.

Поминать усопших на Светлой седмице можно, как в церкви, так и дома. Правда, поход на кладбище лучше отложить до Радоницы, которая в 2025 году 29 апреля. Работать, в том числе в доме и на огороде, не запрещено, как и вступать в брак. Правда, обряд венчания можно будет провести только по завершении Светлой седмицы - в первое воскресенье после Пасхи.

Псалтирь в Светлую седмицу не читается в храмах, но его, как и Евангелие и акафисты можно читать дома.

Как причащаются на Светлой пасхальной седмице?

На Светлой седмице можно причащаться на литургиях, которые проходят каждый день, в том числе и в последний день праздничного периода, в субботу. В некоторых церквях в Светлую седмицу допустимо причащаться без исповеди, однако этот вопрос следует уточнять у священника или духовника той церкви, где верующий собирается принять участие в обряде причастия. Пост перед причастием на Светлой седмице ограничивается отказом от приёма пищи после полуночи.