Существует ли еврейский заговор?

Александр Клемент

Почему среди людей, далеких от большой политики, распространено представление о всемирном еврейском заговоре - будто все евреи объединены в некое подобие масонской ложи, где каждый в меру своих сил и способностей старается во славу Израиля и иудейской религии и строит козни другим странам и народам?

Как-то мне довелось присутствовать при беседе американских евреев, которые как само собой разумеющееся обсуждали, что многие антиизраильские митинги в США, в том числе протесты против притеснений жителей Газы среди студентов престижных университетов, финансируются самими же представителями еврейской общины. Компетентность собеседников не вызывала сомнений. Более того, некоторые из них лично участвовали в этих, казалось бы, парадоксальных процессах и искренне удивлялись моей неосведомленности. Но реальность оказалась сложнее и интереснее конспирологических теорий.

Среди евреев, как и среди представителей любых других народов, есть люди с диаметрально противоположными политическими взглядами. Так называемые «левые» еврейские интеллектуалы часто рассматривают нынешнее израильское правительство как симбиоз ультрарелигиозных и военных кругов. Их поддержка палестинцев - не отрицание еврейского государства, не отказ от еврейства, а борьба с авторитарным и воинственно настроенным, по их мнению, режимом. Но критика государства и власти отнюдь не тождественна нелюбви к Родине - это ключевой момент в понимании общечеловеческих ценностей и подходов. Этот принцип актуален для всех стран: можно любить Родину, но не принимать принципы ее руководства. Такой подход не должен автоматически приравниваться к отсутствию патриотизма. Многие критики израильской политики являются убежденными сионистами, полностью признающими право Израиля на существование, право владеть той землей, на которой сейчас располагается государство, но выступающими против нынешнего курса особенно в отношении Газы, прав палестинцев и так далее.

В еврейской диаспоре США есть и были люди, критикующие действия израильского правительства

Ноам Хомский, называющий израильскую политику колониальной

Берни Сандерс, резко осуждающий действия в Газе, но никогда не сомневавшийся в праве Израиля на существование

Джордж Сорос, направивший миллионы долларов группам, поддерживающим Зохран Мамдани, радикально левого политика, баллотирующегося на пост мэра Нью-Йорка и известного своими пропалестинскими взглядами. Кстати, позиция Сороса вызвала бурные дискуссии о роли еврейских меценатов в антиизраильских движениях.

Среди организаций можно назвать Jewish Voice for Peace и IfNotNow - созданные евреями объединения, выступающие за права палестинцев при сохранении мирной повестки. Не последнее место в еврейском сообществе занимает и секуляризм, распространенный в среде богатых евреев, которые не приемлют религиозную составляющую при принятии острых политических решений.

При этом среди евреев много активистов, руководствующихся гуманистическими принципами, считающих, что страдания палестинцев нельзя оправдывать исторической травмой еврейского народа. Особенно это характерно для светских либералов, отвергающих как религиозный фундаментализм, так и крайне правую политику. Однако среди влиятельных еврейских деятелей нет тех, кто отрицал бы само право Израиля на существование. Критика касается методов, а не основ. При этом некоторые израильские СМИ и политики порой склонны считать любое несогласие предательством. Впрочем, этот аспект человеческого мышления присущ многим странам, особенно в период острых конфликтов.

Современная еврейская идентичность в Америке невероятно разнообразна: от ультраортодоксов до прогрессивных либералов и их взгляды на политику, проводимую нынешней израильской властью не едины. Но главным в формировании убеждений всех несогласных является опасение за будущее страны: они считают, что чрезмерно жесткая политика не может служить на пользу стране и только подрывает ее репутацию, делая невозможным мирное будущее государства.