Судьбоносные битвы Второй мировой войны

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Вторая мировая война унесла более 71 млн жизней и полностью изменила мир в середине XX века. Больше всех пострадал Советский Союз: в ходе Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год жертвами военных действий стали почти 27 млн человек.

В преддверии 9 мая вспоминаем самые важные события Второй мировой войны, которые привели к победе над нацистской Германией.

Битва за Атлантику

Самое долгое сражение Второй мировой - битва за Атлантику, которая продолжалась с 3 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года. Страны ”Оси”, Германия, Италия и Япония, с помощью военно-воздушных и военно-морских средств, в том числе и подводных лодок, боролись за контроль над судоходными линиями Атлантического океана. В итоге союзникам удалось одержать победу над ”Осью”, но ценой значительных потерь: во время битвы за Атлантику было потоплено более 3,5 тыс. торговых судов, 175 военных судов, сотни самолетов. Около 100 тыс. человек погибло, а миллионы тонн грузов навсегда остались на дне океана. Уничтожение 75% подводного флота Германии стало критически важным моментом в борьбе с силами фашистов.

Операция ”Динамо”

Одной из самых успешных операций по эвакуации во время Второй мировой войны стала операция ”Динамо”, осуществленная войсками союзников у города Дюнкерк после поражения в одноименной битве. В середине мая 1940 года британские, французские и бельгийские части оказались заблокированными в окрестностях Дюнкерка в результате успешного продвижения немецких сил. С 26 мая по 4 июня на Британские острова удалось эвакуировать почти 350 тыс. военнослужащих, причем половина из них была спасена так называемым ”малым флотом” - гражданскими судами Великобритании, Франции и Бельгии. Благодаря операции ”Динамо” Великобритании удалось сохранить свои вооруженные силы.

Снятие блокады Ленинграда

Самая длительная осада Второй мировой войны - одна из наиболее трагических страниц Великой Отечественной - блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В блокадном Ленинграде с сентября 1941 года по январь 1944 года погибло более 800 тыс. человек, причем большинство от голода. Несмотря на адские условия, город не был сдан, а попытка Германии осуществить блицкриг на территории СССР окончательно провалилась.

Сталинградская битва

Переломным моментом Второй мировой войны стала битва за Сталинград, продолжавшаяся с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва стала самой кровопролитной в истории Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой: потери с обеих сторон составили более 1,5 млн человек. В результате сражения Красной армии удалось остановить продвижение фашистских войск, а политический и военный престиж СССР значительно поднялся во всем мире. В плен был взят генерал Фридрих Паулюс, один из авторов стратегии нападения на СССР - плана Барбаросса.

Курская битва

В ходе Курской битвы, продолжавшейся с 5 июля по 23 августа 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой - под Прохоровкой. Почты полторы тысячи танков с обеих сторон участвовали в битве, где победу одержала Красная армия. В результате сражения более 60% советских и 70% немецких танков было уничтожено.

Битва за Нормандию

Битва союзнических войск (американских, британских и канадских) за Нормандию продолжалась с 6 июня по 30 августа 1944. Высадка в Нормандии стала самой масштабной десантной операцией в истории: более 325 тыс. человек высадилось на пяти нормандских пляжах. В результате успешной операции 1944 года союзническим войскам удалось освободить Париж и продвинуться к французско-германской границе.

Битва за Берлин

Сражением, завершившем диктатуру Третьего Рейха, стала битва за Берлин. Бои продолжались с 16 апреля по 2 мая 1945 года. Красноармейцы при поддержке американских и британских ВВС начали Берлинскую наступательную операцию 16 апреля. Советские войска окружили город и вечером 30 апреля заняли здание Рейхстага, на крыше которого было водружено Знамя Победы. В тот же день Гитлер совершил самоубийство.