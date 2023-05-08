Стив Баракатт – музыкант, соединяющий Восток и Запад

Канадский музыкант Стив Баракатт своей жизнью и творчеством объединяет Восток и Запад. Он родился в Квебеке в ливанской семье, как пианист и композитор известен во многих странах, является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Расскажем о его исполнительской карьере, выступлениях в разных странах, а также о самых известных сочинениях.

Как складывалась музыкальная карьера Стива Баракатта?

Стив Баракатт родился 17 мая 1973 года в канадском городе Квебеке в ливанской семье. Играть на фортепиано он начал в четыре года, на протяжении следующих пятнадцати лет изучал классическую музыку и джаз, а с 16 лет также стал заниматься композицией и аранжировкой. В 13 лет Стив впервые выступил с Симфоническим оркестром Квебека как приглашенный солист, а на следующий год записал первый сольный альбом Double Happiness. Диск вышел в Канаде в ноябре 1987 года и сразу попал в двадцатку самых продаваемых, потом музыкант выпустил несколько альбомов на студиях PolyGram, Universal и Victor Entertainment. Композиции Баракатта много раз выбирали в качестве музыкальных тем для телешоу, показов популярных спортивных соревнований, таких как Гран-при Монако и Кубок мира ФИФА.

В 2007 году исполнитель выпустил первый вокальный альбом Here I Am. Работа над ним проходила в лондонской студии звукозаписи AIR Studios, созданной знаменитым продюсером и композитором Джорджем Мартином.

Баракатт – продюсер и композитор

Баракатт также известен как продюсер и автор песен, которые исполняют многие популярные певцы. В 1995 году он выпустил первый диск молодой канадской поп-певицы Наташи Сен-Пьер, написанная им композиция Sans le Savoir вошла в первую пятерку хит-парадов на радио Квебека, а клип оказался на верхней строчке хит-парада MusiquePlus. В 1997 году Баракатт сочинил несколько песен для канадской певицы Джоан Блуэн и для аргентинского исполнителя Гильермо Салданы. Композитор сотрудничал со многими исполнителями в Гонконге и Японии. Так, в 1999 году для популярной японской певицы Йоко Огиноме он написал песню We’ll Be Together, которая также стала музыкальной темой популярного шоу на одном из телеканалов. В 2000 году Баракатт сочинил композицию для Норико Сакаи, еще одной известной японской певицы.

В 2003 году композитор начал работу над большим симфоническим произведением: оно состоит из 16 частей, соответствующих основным этапам человеческой жизни. Мировая премьера симфонии Ad Vitam Aeternam ("Вечная жизнь") в Большом театре Квебека состоялась в сентябре 2005 года, на следующий год она впервые прозвучала в России, в 2007-м – в странах Азии и нескольких канадских городах. А в июне 2008 года Ad Vitam Aeternam вновь исполнили в Большом театре Квебека – на сей раз в рамках официального празднования 400-летия родного города композитора.

Стив Баракатт и Елена Грошева – послы доброй воли ЮНИСЕФ

Елена Грошева родилась 12 апреля 1979 года в Ярославле, в пять лет начала заниматься гимнастикой. В 1993 году она получила серебряную медаль на чемпионате России в упражнении на брусьях, а в 1994-м – в упражнении на бревне. Первым большим международным турниром Елены стал молодежный чемпионат Европы в 1994 году, в том же году она выступала на взрослом чемпионате мира и в составе российской команды завоевала бронзовую медаль.

В 1996 году Грошева заняла второе место на Кубке России в многоборье, выступление в составе российской команды принесло ей серебро на Олимпиаде в Атланте и на чемпионате мира в 1997 году. Вскоре из-за травмы гимнастка оставила спорт, поступила в труппу знаменитого канадского цирка "Дю Солей" и участвовала в многочисленных шоу в разных странах. В Канаде Грошева познакомилась с Баракаттом, в июне 2006 года в Ярославле состоялась их свадьба. В марте 2007 года супруги были назначены послами доброй воли ЮНИСЕФ от Канады и стали первой парой в истории этой организации, получившей это почетное звание. В ноябре 2009 года Баракатт представил свое новое произведение – Lullaby ("Колыбельная"), ставшее гимном ЮНИСЕФ. В его записи участвовали Нана Мускури, Максим Венгеров, Анжелика Киджо, Хельмут Лотти, Агнес Чан, Филармонический оркестр радио Франции под управлением Чон Мен Хуна, хор Филармонического оркестра Праги, другие известные исполнители и коллективы. Потом гимн ЮНИСЕФ исполнялся на концертных площадках разных стран мира.

Концерты в России

В июне 2006 года Ad Vitam Aeternam сыграл Ярославский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова. Это исполнение стало европейской премьерой сочинения Баракатта, а в январе 2010 года в Ярославле состоялась российская премьера гимна ЮНИСЕФ.

Для меня это уже второй концерт в Ярославле. Такой обмен культур очень важен для музыканта. Мне доводилось играть с оркестрами разных стран мира и видеть разные музыкальные культуры. Хочу сказать, что русскую музыку отличает высокое исполнительское мастерство и насыщенность эмоциями. Вы можете быть и драматичными, и романтичными в короткий период времени, как и вся русская жизнь. И мне это очень нравится

- композитор.

В октябре 2014 года Ad Vitam aeternam и гимн ЮНИСЕФ прозвучали в Концертном зале имени Чайковского. Концерт в Москве стал частью международного проекта, посвященного 25-летию Конвенции о правах ребенка. В декабре 2015 года московский детский хор "Домисолька" вместе с автором исполнил гимн ЮНИСЕФ на сцене Кремлевского дворца.

Концерт в Баку

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

10 февраля нынешнего года концерт Баракатта состоялся в Центре Гейдара Алиева в Баку. Он прошел в рамках мирового тура Néoréalité – так называется и 10-й альбом музыканта. До приезда в столицу Азербайджана пианист выступил в Дании, Сербии, Южной Корее, США, Испании, Португалии и Китае. Баракатт рассказал, что давно хотел посетить Азербайджан – страну, об истории и культуре которой у него "сложились только прекрасные впечатления".

Мои предки из Ливана, и единение Востока и Запада, схожесть наших культур привлекли мое внимание, поэтому я и спланировал визит в Азербайджан

– музыкант.

Также он объяснил, почему выбрал для своего концерта Центр Гейдара Алиева, созданный Захой Хадид. Баракатт признался, что является большим поклонником творчества этого архитектора, а здание Центра Гейдара Алиева считает ее шедевром.