Старинное кладбище Эйюп в Стамбуле - почему его стоит посетить и как это сделать?

В Стамбуле много исторических кладбищ, например, старейший городской некрополь Караджаахмет или еврейское кладбище Наккаштепе. Но особого внимания заслуживает Эюпское кладбище, где покоятся великие османские султаны, министры и и другие представители власти, религии и искусства.
Как появилось кладбище Эйюп?
Это место и район Эйюп в целом имеют огромное значение для мусульманских паломников. У холма в VII веке был захоронен сподвижник исламского пророка Мухаммеда Абу Айюба аль-Ансари, спустя восемь веков на этом месте была построена гробница и мечеть. Начиная с XVI века многие выдающиеся турки выразили желание быть похороненным около этого места. Именно поэтому на склонах холма Пьера Лоти так много могил.
Где находится кладбище Эйюп?
Кладбище Эйюп расположено на склонах холма Пьера Лоти в квартале Эйюп. Это место находится к северу от центра Стамбула на берегу залива Золотой Рог. Кладбище находится за древними стенами Константинополя.
Как добраться до кладбища Эйюп?
- По воде добраться до холма Пьер Лоти можно на пароме, выйти нужно на причале Эйюп, а дальше идти пешком минут 15.
- До нижней станции фуникулера можно доехать на трамвае T5, идущем от Галатского моста вдоль Золотого рога. Там же останавливаются и многие автобусы.
- На вершину холма можно либо доехать на канатной дороге, либо дойти пешком. Поездка на канатке длится всего несколько минут, зато в очереди скорее всего придется стоять намного дольше (особенно в выходные и праздничные дни).
Для проезда на общественном транспорте в Стамбуле необходимо приобрести Istanbulkart, приобрести и пополнить которую можно в билетных автоматах и киосках по всему городу, обычно около остановок. Для туристов подходит неименная многоразовая карта красного цвета, но есть и одноразовые билеты, по которым можно сделать как одну, так и более поездок, максимум 10. Если сравнить проезд по Istanbulkart (в среднем 12-17 лир) и одноразовый билет (25 лир), то при длительном пребывании в Стамбуле выгода очевидна. Эта карта используется для оплаты проезда на трамвае, автобусе, пароме и даже канатной дороге. Дети младше шести лет пользуются транспортом бесплатно.
Что посмотреть на кладбище Эйюп?
Посещение холма Пьера Лоти прекрасно подойдет тем, кто хочет сойти с проторенных дорог и исследовать северные районы Стамбула. Первое, что стоит увидеть в этом районе - это мечеть Эйюп Султан, стоящую у холма. Чтобы совместить прогулку по холму с посещением мечети Эйюп Султан необходимо одеться соответствующим образом. На посещение мечети, холма и кладбища Эйюп стоит выделить хотя бы полдня.
Чтобы посмотреть кладбище Эйюп, можно выбрать такую стратегию: подняться наверх по канатной дороге, полюбоваться видом на Золотой Рог, а обратно идти пешком, попутно осматривая надгробия. На кладбище Эйюп покоится множество выдающихся турков, сыгравших важную роль в развитии Османской империи, в том числе религиозных деятелей, государственных служащих, визирей, ученых и поэтов. Например, на этом кладбище покоятся мать султана Османа II Махфируз Хадидже-султан, композитор Хаджи Ариф-бей, султан Мехмед V, поэт Ахмет Хашим, сподвижник Кемаля Ататюрка и один из премьер-министров Турции Мустафа Февзи Чакмак.
Холм Пьера Лоти - это одна из самых впечатляющих и при этом посещаемых скорее местными жителями смотровых площадок города. На вершине холма можно пообедать в одном из кафе.
Кто такой Пьер Лоти и как он связан со Стамбулом?
Холм Пьер Лоти был назван в честь французского писателя, написавшего в Стамбуле свой дебютный и самый известный роман "Азиаде". Но настоящее имя писателя звучит как Луи Мари-Жюльен Вио, а псевдоним он получил в Полинезии. Писательство было его побочным занятием, а служил он офицером флота и часто приезжал в Стамбул, так как любил этот город и особенно этот холм, где часто проводил время. Дал имя Лоти он и герою своего второго романа, а уже третий роман писателя в 1881 году был подписан псевдонимом Пьер Лоти. В честь писателя в Стамбуле назван не только холм и кафе, но и улица в районе Султанахмет. За несколько лет до его смерти писатель был удостоен звания "почетный житель” Стамбула.