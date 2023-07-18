Старинное кладбище Эйюп в Стамбуле - почему его стоит посетить и как это сделать?

Самое знаменитое кладбище на европейской стороне Стамбула можно увидеть в квартале Эйюп. Оно было основано около места захоронения последователя исламского пророка Мухаммеда. Расскажем, где находится кладбище Эйюп, как оно появилось, как до него добраться и что там посмотреть.

В Стамбуле много исторических кладбищ, например, старейший городской некрополь Караджаахмет или еврейское кладбище Наккаштепе. Но особого внимания заслуживает Эюпское кладбище, где покоятся великие османские султаны, министры и и другие представители власти, религии и искусства.

Как появилось кладбище Эйюп?

Это место и район Эйюп в целом имеют огромное значение для мусульманских паломников. У холма в VII веке был захоронен сподвижник исламского пророка Мухаммеда Абу Айюба аль-Ансари, спустя восемь веков на этом месте была построена гробница и мечеть. Начиная с XVI века многие выдающиеся турки выразили желание быть похороненным около этого места. Именно поэтому на склонах холма Пьера Лоти так много могил.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Где находится кладбище Эйюп?

Кладбище Эйюп расположено на склонах холма Пьера Лоти в квартале Эйюп. Это место находится к северу от центра Стамбула на берегу залива Золотой Рог. Кладбище находится за древними стенами Константинополя.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Как добраться до кладбища Эйюп?

По воде добраться до холма Пьер Лоти можно на пароме, выйти нужно на причале Эйюп, а дальше идти пешком минут 15.

До нижней станции фуникулера можно доехать на трамвае T5, идущем от Галатского моста вдоль Золотого рога. Там же останавливаются и многие автобусы.

На вершину холма можно либо доехать на канатной дороге, либо дойти пешком. Поездка на канатке длится всего несколько минут, зато в очереди скорее всего придется стоять намного дольше (особенно в выходные и праздничные дни).

Для проезда на общественном транспорте в Стамбуле необходимо приобрести Istanbulkart, приобрести и пополнить которую можно в билетных автоматах и киосках по всему городу, обычно около остановок. Для туристов подходит неименная многоразовая карта красного цвета, но есть и одноразовые билеты, по которым можно сделать как одну, так и более поездок, максимум 10. Если сравнить проезд по Istanbulkart (в среднем 12-17 лир) и одноразовый билет (25 лир), то при длительном пребывании в Стамбуле выгода очевидна. Эта карта используется для оплаты проезда на трамвае, автобусе, пароме и даже канатной дороге. Дети младше шести лет пользуются транспортом бесплатно.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Что посмотреть на кладбище Эйюп?

Посещение холма Пьера Лоти прекрасно подойдет тем, кто хочет сойти с проторенных дорог и исследовать северные районы Стамбула. Первое, что стоит увидеть в этом районе - это мечеть Эйюп Султан, стоящую у холма. Чтобы совместить прогулку по холму с посещением мечети Эйюп Султан необходимо одеться соответствующим образом. На посещение мечети, холма и кладбища Эйюп стоит выделить хотя бы полдня.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Чтобы посмотреть кладбище Эйюп, можно выбрать такую стратегию: подняться наверх по канатной дороге, полюбоваться видом на Золотой Рог, а обратно идти пешком, попутно осматривая надгробия. На кладбище Эйюп покоится множество выдающихся турков, сыгравших важную роль в развитии Османской империи, в том числе религиозных деятелей, государственных служащих, визирей, ученых и поэтов. Например, на этом кладбище покоятся мать султана Османа II Махфируз Хадидже-султан, композитор Хаджи Ариф-бей, султан Мехмед V, поэт Ахмет Хашим, сподвижник Кемаля Ататюрка и один из премьер-министров Турции Мустафа Февзи Чакмак.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Холм Пьера Лоти - это одна из самых впечатляющих и при этом посещаемых скорее местными жителями смотровых площадок города. На вершине холма можно пообедать в одном из кафе.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Кто такой Пьер Лоти и как он связан со Стамбулом?

Холм Пьер Лоти был назван в честь французского писателя, написавшего в Стамбуле свой дебютный и самый известный роман "Азиаде". Но настоящее имя писателя звучит как Луи Мари-Жюльен Вио, а псевдоним он получил в Полинезии. Писательство было его побочным занятием, а служил он офицером флота и часто приезжал в Стамбул, так как любил этот город и особенно этот холм, где часто проводил время. Дал имя Лоти он и герою своего второго романа, а уже третий роман писателя в 1881 году был подписан псевдонимом Пьер Лоти. В честь писателя в Стамбуле назван не только холм и кафе, но и улица в районе Султанахмет. За несколько лет до его смерти писатель был удостоен звания "почетный житель” Стамбула.